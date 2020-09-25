Dr.Suat İrfan Günsel: "Komşumuzun istediğinin yarısını istiyoruz" - Son Dakika

Dr.Suat İrfan Günsel: "Komşumuzun istediğinin yarısını istiyoruz"

Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İ.Günsel, Kıbrıs Cumhurbaşkanlığı seçim sürecine ilişkin duygu ve düşüncelerini paylaşarak;

Dr.Suat İrfan Günsel:

Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İ.Günsel, Kıbrıs Cumhurbaşkanlığı seçim sürecine ilişkin duygu ve düşüncelerini paylaşarak; "Ülkem için, ülkemin geleceği için, Dünyadaki hak ettiğimiz yeri almak için, bunları sağlayacak süreçte, sadece kırk iki yıldır yurdumuzda kökleşme çabalarımın verdiği bir hak değildir düşüncelerimi açıklama hak'kı. Her şeyden önce bir yurttaş olarak düşüncelerimi belirtme hak ve vazifesini yerine getirmekteyim" ifadelerini kullandı.

Kuzey Kıbrıs'ta ilk turu 11 Ekim'de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için geri sayım başladı. 11 adayın yarışacağı seçimler için duygu ve düşüncelerini paylaşan Dr. Suat İ.Günsel'in açıklaması şu şekilde;

"Duygu ve düşüncelerimi paylaşmak isterim;

Cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinde ülkem için, ülkemin geleceği için, Dünyadaki hak ettiğimiz yeri almak için, bunları sağlayacak süreçte, sadece kırk iki yıldır yurdumuzda kökleşme çabalarımın verdiği bir hak değildir düşüncelerimi açıklama hak'kı. Her şeyden önce bir yurttaş olarak düşüncelerimi belirtme hak ve vazifesini yerine getirmekteyim. Tüm kurum, kuruluş ve bireylerde böylesi süreçte görüşlerini, taleplerini çekinmeden paylaşmalıdırlar. Malümunuz, gerek uluslararası konjonktür, gerek devletimizin bu kompleks gelişim içerisindeki yeri ve gerekse Cumhurbaşkanlığı seçiminin, çok boyutlu bir anlam ifade edişi, zamanın 'doğru zaman' olduğunu göstermektedir.

Bizim isteklerimizi savunacak kişiyi Cumhurbaşkanlığı makamına taşımalıyız. Kavramsal ve hukuki boyutları daha sonra ele almak üzere, ilk ve en önemli olarak, düşünce ve hissiyatımın odaklaştığı bir temel konuya değinmeliyim. O da Türkiye'mizi, Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığını kavrayışımızdır.

Bütün değişik fikirler, her tür tartışma, yarışma ve çekişmeler, hatta deyim yerindeyse 'siyasal kavgalarımız özünde bizim dahili meselelerimizdir.

Şüphesiz bunların son tahlilde Türkiye ile ilişkisi vardır. Bu ilişki, Türkiye'nin garantörlüğünü de aşan tarihsel bir birikimi gösterir. Ne var ki, siyasal tartışmalarımızı Türkiye'miz üzerinden yürütmememiz gerekir.

Türkiye'nin 'oyun kurucu', strateji oluşturucu birikim ve yeteneği en büyük şansımızdır. Siyasal, yönetimsel ve seçime ilişkin yanlışlar, Türkiye söz konusu olduğunda, ne yazık ki sadece yanlışlık olarak kalmamaktadır.

Anayasal ve siyasal gelecek, iyi komşuluk ilişkilerine dayanmalıdır. Burası muhakkaktır; bizler, 'Komşu'muzun istediğinin yarısı istiyoruz.'

Hukuk'un temelindeki olgular, Cumhuriyet kavramı, uluslararası zemin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin temel hüviyeti, devletimizin halkımız için varoluşunun esasları konularındaki dinamiklerin nasıl örtüştüğü ve cumhurbaşkanlığı seçimini bu tarihsel senteze dayandığına ilişkin düşüncelerime geçmek isterim.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tarihsel anlamı, doğrudan tanımında belirtmektedir; ülkemiz ve devletimiz bir 'Türk Cumhuriyeti'dir.

Tarih'in dinamikleriyle vücut bulan bir varoluş ve hayat tarzıdır yaşanan. Diğer bir değişle, kimlik, aidiyet, vatanseverlik, kültürel ve maddi bir soydaşlık kavrayışıdır bu.

Cumhuriyet, malüm, her şeyden önce, bir devlet şeklidir; devletin varlık, fonksiyon ve işleyişinin düzenlenmesine ilişkindir. Ancak, toplumun kendi macerası içerisindeki teşkilatlanması boyunca Cumhuriyet, yönetimin hukuki biçimlenmesi olduğu kadar, tarihsel birikimin ve bağlılığının ortaya koyduğu fiili bir adanmışlık da içerir.

Özetle, hukuki nitelik ile toplumsal bilincin kökeninde yer alan sorumluluk, tarihsel dayanaklarıyla bir anlam ifade eder. Hürriyet kapıları ancak bu şekilde açılır. Kesitsel ve gündeme yönelik bir mesuliyet, egemenlik ile değil, iktidarla yetinen bir kavrayış olarak kalır.

Devlet olarak, onun her alan ve mertebedeki görevlileri, halkının mutluğunu esas alır.

Söz konusu ilkesel düzeydeki düşüncelerimizin, canlı hayatta, uluslararası ilişkiler karmaşasına ışık tuttuğu ve neticede bunlarla örtüştüğü aşikardır demek isterim.

Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ilişkin bütün temel konuların, ülkemizi çevreleyen Doğu Akdeniz'deki Uluslararası Hukuk'u ilgilendiren bütün temel konularla iç içe olduğu, haklarımızın ve menfaatlerimizin milli menfaatlerden ayrılmaz olduğu şüphesizdir. ve Devletimizin, toplumsal varlığımızın ortasında bir odak oluşturduğu hususu da kendini tartışmasız ortaya koymaktadır.

Akdeniz'de, Doğu Akdeniz'de ve yine Akdeniz demek olan Ege Denizi'nde mantık dışı uygulamaların ve oldu-bittilerin hukuk kisvesine büründürülmesinin önlenmesi ve bütün faktörlerin hakkaniyet temelindeki bir esasa bağlanması gerekir. Bu, söz konusu odak oluş, büyük resmi teşkil eder. Enerji, 'gaz've petrol, karasuları ve kıta sahanlığı sorunları sözünü ettiğim temel üzerinde çözümlenmelidir ve çözümlenecektir.

Demokrasi, İnsan Hakları teori ve tanımlarının özünde yatan düşüncenin somutlanması ve siyasal boyuttaki yerini alması anlamını taşır.

Hürriyet kavramının ana fikri doğrultusunda, temel haklar ve özgürlüklerle başlayan, demokratik işleyişle beliren demokratik unsurlar ve şüphesiz en önemli bir oluşum ve gösterge olarak seçimler çoğulcu hayattaki yerini alır.

Ancak, daha önce de kaydettiğim üzere, siyasal ve toplumsal tercihlere, bir Cumhuriyette, bir Devlet'te, tarihsel olarak döşenmiş yollarda yürüyerek varılmalıdır."

Dr. Suat İrfan GÜNSEL - İSTANBUL

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkiye, Kıbrıs, Türk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 15:16 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Dr.Suat İrfan Günsel: 'Komşumuzun istediğinin yarısını istiyoruz' - Son Dakika

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