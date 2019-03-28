Son Dakika Haberleri: Dr. Subaşı'ndan Din ve Toplumsal Değişim Konferansı

Dr. Subaşı'ndan Din ve Toplumsal Değişim Konferansı

1 saat önce

MEB Bakan Müşaviri Dr. Necdet Subaşı tarafından Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) İlahiyat Fakültesi Konferans Salonunda Türkiye'de Din ve Toplumsal Değişme konferansı verildi.

Dr. Subaşı'ndan Din ve Toplumsal Değişim Konferansı, System.String[]
MEB Bakan Müşaviri Dr. Necdet Subaşı tarafından Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) İlahiyat Fakültesi Konferans Salonunda Türkiye'de Din ve Toplumsal Değişme konferansı verildi.

GAÜN İlahiyat Fakültesi ile Kadın Aile ve Gençlik Merkezi (KAGEM) tarafından düzenlenen konferansta, Dr. Subaşı, toplumsal değişmenin sürekli olarak karşı karşıya kalındığı bir durum olduğunu belirterek, "Hayat değişiyor, hayata bağlı olarak insan değişiyor. İnsan hayat ilişkisi dine de bir takım müdahalelerde bulunuyor. Bu değişiklik hepimizde bir kargaşa yaratıyor. Değişmekten korkuyoruz. Çünkü geleceğin nasıl inşa edileceği konusunda tedirginliklerimiz, belirsizlikler var. Bu belirsizlikleri de ancak sosyal bilimciler tahmin ederek bu konularda bir takım projeksiyonlar geliştirerek kaldırabilirler" dedi. Konferansta değişimin hız ve enerjisiyle, değişim dinamizmi konusunda görüşlerini dile getiren Dr. Subaşı, "Bir yanda değişime karşı bir direnç var. Bir yandan da değişsin, her şey olsun bir sabitemiz, duyarlılığımız olmasın diye iki tarz yaklaşım var. Değişimi alkışlayarak karşılayanlar nereye doğru gittiklerini çok fazla bilmiyorlar" diye konuştu.

Dr. Subaşı konuşmasının devamında sosyal bilimsel çerçevede Türkiye bağlamını takip ederek buradaki din, dini cemaatler, topluluklar, söylemler yer yer dogmatiklik kazanan bir takım inanç alanları yer yer savrukluk, boşluk, uçuşkanlık gibi konular hakkında açıklamalarda bulundu. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 10:00 Kaynak: İHA

Necdet Subaşı, Türkiye, Subaşı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bankalar Birliği, Türk Bankaların Yurt Dışındaki Bankalara Likidite Vermediği İddialarını Yalanladı Kimliğine 40 Yıl Sonra Kavuşan Kadın, Dünyaevine Girdi! Beşiktaş'ta Nicolas Isimat Mirin ile Yollar Ayrılıyor Fiyatı Bin Liraya Kadar Çıkan Rahibe Fizan Tavuk Cinsini Görenler Hayran Kalıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.3.2019 11:58:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dr. Subaşı'ndan Din ve Toplumsal Değişim Konferansı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]