Son Dakika Haberleri: Dr. Tahir Emre Gencer: " Ödül tek başına alınan bir şey değil, görünür olmayan bir çok etken var"
Son Dakika Güncel Dr. Tahir Emre Gencer: ' Ödül tek başına alınan bir şey değil, görünür olmayan bir çok etken var'

Dr. Tahir Emre Gencer: " Ödül tek başına alınan bir şey değil, görünür olmayan bir çok etken var"

6 saat önce

Mülkiyeliler Birliği tarafından verilen Prof. Dr. Cahit Talas Sosyal Politika Ödülü sahiplerini buldu.

Dr. Tahir Emre Gencer:

Mülkiyeliler Birliği tarafından verilen Prof. Dr. Cahit Talas Sosyal Politika Ödülü sahiplerini buldu.


Mülkiyeler Birliği tarafından verilen Prof. Dr. Cahit Talas Sosyal Politika ödülüne, " Göç ve Süreçlerdeki Karşılanamayan Gereksinimleri, Haklara Erişimleri ve Beklentileri" konulu tez çalışmasıyla Dr. Tahir Emre Gencer layık görüldü.


Gencer, çok mutlu olduğunu ifade ederek şöyle konuştu:


" Türkiye'de özellikle sosyal bilimlerde, sosyal politikalarda göç yoksulluk sosyal refah koruma gibi alanlarda, duayen bir hoca adına düzenlenen ödül töreninde tezimin ödüle layık görülmesi tabi ki gurur verici. Ama kuşkusuz ödül dediğimiz şey aslında hayatta tek başına alınılan bir şey değil. Görünür olmayan bir çok birleşen vardır. Aslında bu ödülü biz hepimiz birlikte aldık. Tez sürecindeki emeklerimi, yapılan o saha çalışmasında, Suriyeli çocukların hayatlarını duygularını açtığı yürekleri ve hikayeleri direk onlarla temas olmam nedeniyle yoğun bir duygu içerisinde onları hatırladım. Aslında dünya çocuklarına ne kadar borcumuzun olduğunu hatırladım. Tezim genelde karşılanamayan gereksinimlerini, beklentilerini Ankara ve Hatay'da yaşayan Suriyeli çocuklar üzerinden ele bir tezdi. Göç süreçleri çocuğun ve kadının karşılayabileceği zorlukları ortaya koymaktı. Karşılanamayan gereksinimleri bu süreçteki haklarını, beklentilerini ortaya koymaktır. Tüm sorunları ele almaktadır". - ANKARA

Cahit Talas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 04:54 Kaynak: İHA
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