Dr. Tanrıkulu: "Maske takın, sosyal mesafeyi koruyun ve el hijyenine dikkat edin" - Son Dakika

Edirne Belediye Başkan Yardımcısı tıp doktoru Ertuğrul Tanrıkulu, Edirnelilere maske ve mesafe ve hijyen uyarısında bulundu.

Dr. Tanrıkulu, yaptığı yazılı açıklamada, Edirne Belediyesi'nin Kovid-19 ile mücadelesine devam ettiğini belirtti.

Edirne'de alınan önlemleri arttırarak çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Tanrıkulu, şunları kaydetti:

"Maskeyi sadece kapalı alanlarda değil açık alanlarda caddelerde dolaşırken de takacağız. Ellerimizi sık sık yıkacağız. Yada alkol oranı 80 derece olan kolonya ile dezenfekte edeceğiz ve sosyal mesafemizi koruyacağız. Çok mecbur kalmadıkça asla ve asla kalabalık yerlere girmeyeceğiz. Pazar yerleri, marketler gibi kalabalık ortamlarda alışverişin mümkün olduğu kadar hızlı yapılmalıdır. Benim bir hekim olarak sizden istediğimiz şey 'Bana bir şey olmaz, ben gencim, ben sağlıklıyım, bu hastalık 65 yaş üstünü vuruyor' gibi düşüncelere asla ve asla kapılmayın.

Kalabalık ortamlara girmeyelim. Biliyorum hepimiz çok yorulduk, çok sıkıldık. Ama şu maskeyi takmak yoğun bakımda yatmaktan, entübe olmaktan daha iyidir. Maske takın, sosyal mesafeyi koruyun ve el hijyenine dikkat edin. Hep beraber dikkat edeceğiz ve bu hastalığın üstesinden Edirneliler olarak hep birlikte geleceğiz."