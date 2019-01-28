Son Dakika Haberleri: Dr. Ümit Aktaş Burhaniyeli Oldu

Dr. Ümit Aktaş Burhaniyeli Oldu

1 saat önce

Burhaniye ilçesinde 15. Zeytin ve Zeytinyağı Hasat Festivali kapsamında düzenlenen panele konuşmacı olarak katılan tanınmış Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş, Burhaniyeli oldu.

Dr. Ümit Aktaş Burhaniyeli Oldu, System.String[]
Burhaniye ilçesinde 15. Zeytin ve Zeytinyağı Hasat Festivali kapsamında düzenlenen panele konuşmacı olarak katılan tanınmış Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş, Burhaniyeli oldu. Belediye Başkanı Necdet Uysal, Aktaş'a hemşerilik beratı verirken, daha sık Burhaniye'de görmek istediklerini söyledi.

Panelin sonunda Dr. Ümit Aktaş'a teşekkür eden Belediye Başkanı Necdet Uysal, hediyeler verirken, bir de hemşehrilik beraatı takdim etti. Aktaş'ın zeytin ve zeytinyağının insan sağlığı üzerindeki etkilerini anlattığını bildiren Başkan Uysal, Dr. Aktaş'ın Pelitköy Mahallesin de 'de zeytinlik satın aldığını söyledi. Yörenin zeytin cenneti olduğunu bildiren Aktaş da jesti nedeniyle Başkan Uysal'a teşekkür ederken, yöreyi çok sevdiğini anlattı. Dr. Ümit Aktaş, Mutluluk Kürleri adlı kitabını Uysal için imzaladı. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 02:53 Kaynak: İHA

Zeytinyağı, Uysal, Zeytin, Burhaniye, Yaşam
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