Dr. Ümit Aktaş Yeni Kitabı Okuyucuları İle Buluşacak
2 saat önce
Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş, "Mutluluk için Sağlıklı Yaşam Planı" sunduğu, yeni kitabı Mutluluk Kürleri 2 ile CNR Kitap Fuar'ında okuyucuları ile buluşacak.
CNR EXPO Yeşilköy'de 9-17 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek 6. CNR Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'nda Dr. Ümit Aktaş, 16 Mart Cumartesi günü saat 14.00'te herkesin katılımına açık olarak "Mutluluk Kürleri" başlıklı konuşmasını Salon 2'de gerçekleştirecek.
Konuşmasında 'Sağlıklı Yaşam Planı'nın adımlarını ve inceliklerini anlatacak olan Dr. Aktaş, genç, yaşlı, kadın, erkek herkes için mutluluğun ve sağlığın başucu kitabı olarak kaleme aldığı "Mutluluk Kürleri 2" kitabını, saat 15:00'te 7. Salon E-04'te yer alan Hayykitap standında okuyucuları içim imzalayacak.
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 12:05 Kaynak: Bültenler
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