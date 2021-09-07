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Dr. Ürer: "Okul reddi çok gecikmeden tedavisinin yapılaması gereken bir durum" - Son Dakika

Dr. Ürer: "Okul reddi çok gecikmeden tedavisinin yapılaması gereken bir durum"

07.09.2021 13:29

Dr. Ürer: "Okul reddi çok gecikmeden tedavisinin yapılaması gereken bir durum" Çocuklarda okul fobisini yenmenin yolları Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hastalıkları Uzmanı Dr.

Dr. Ürer: "Okul reddi çok gecikmeden tedavisinin yapılaması gereken bir durum"

Çocuklarda okul fobisini yenmenin yolları

SAMSUN - Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hastalıkları Uzmanı Dr. Emre Ürer, okul reddinde çocuklarda bazı anksiyete semptomlarının olabileceğini dikkat çekerek, "Çocuğun ruh sağlığı etkilenmiş oluyor ve çocuk örgün öğretimden geri kalmış oluyor. Okul reddi bütüncül bir şekilde ele alınarak çok gecikmeden tedavisinin yapılması gereken bir durumdur" dedi.

2021-2022 eğitim-öğretim yılı başlamasının ardından Medicana International Samsun Hastanesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hastalıkları Uzmanı Dr. Emre Ürer, okul reddi ile ilgili önemli bilgiler verdi. Uzun zamandır okula gitmeyen veya yeni başlayan çocukların okula gitmemek için küçük bahaneler üretebildiklerini ifade eden Dr. Ürer, "Okul reddi bizim kendi kliniklerimizde çok sık kullandığımız bir tabir ama aslında bakarsanız çocukların okula gitmek istememesi durumudur. Okullara mart 2020'den beri ara verildi. Bu süre zarfında çocuklar okuldan uzak kaldılar. Bazı okul fobisini yenen çocuklar vardı. Bu çocukların eve kapanması ile birlikte okuldan korkmalar son dönemlerde biraz daha artmaya başladı. Okul reddi 7 ile 12 yaş arasında görülen çocuğun okula gitmek istememesinin ön planda olduğu ve eş zamanlı olarak bazı psikolojik belirtilerin, psikiyatrik belirtilerin ortaya çıktığı bir tanı kümesidir. Okul reddinde çocuklar eş zamanlı olarak bazı küçük bahaneler üretmeye başlıyorlar. Geceden karınları ağrıyor. Anne ve babalarına karşı davranışlarında ani değişiklikler oluyor. Bazen gece tek yatamama oluyor. Bununla beraber bazı anksiyete semptomları gündeme geliyor. Ciddi problemlerle karşılaşıyoruz. Çocuğun ruh sağlığı etkilenmiş oluyor ve çocuk örgün öğretimden geri kalmış oluyor. Okul reddi bütüncül bir şekilde ele alınarak çok gecikmeden tedavisinin yapılması gereken bir durumdur" dedi.

"Ayrılık anksiyete bozukluğunda okul reddini daha sık görüyoruz"

Öğretmen, aile ve uzman doktorların iş birliğiyle okul reddinin kolay çözülebileceğinin mesajını veren Dr. Ürer, "Anne ve babalarından ayrılmakta güçlük çeken ya da anne ve babalarında ayrı kaldıklarında kendilerine veya velilerine zarar geleceğini düşünen çocuklar okula gitmek istemiyorlar. Okul reddi sadece okula gitmek istemeyen çocuklar olarak düşünülmemelidir. Okula zorla giden çocuklar da okul reddi olarak değerlendirilmelidir. Her teneffüs öğretmene anne-babayı aratan çocuklar da bu tanıyı karşılamış oluyor. Kliniklerde söylediğimiz durumu aileler çocuklarına uygularsa, öğretmenler ve bizlerle iş birliği içinde olurlarsa bu durumu çok kolay halledebiliriz" diye konuştu.

Dr. Ürer: Okul reddi çok gecikmeden tedavisinin yapılaması gereken bir durum
Dr. Ürer: Okul reddi çok gecikmeden tedavisinin yapılaması gereken bir durum
Dr. Ürer: Okul reddi çok gecikmeden tedavisinin yapılaması gereken bir durum
Dr. Ürer: Okul reddi çok gecikmeden tedavisinin yapılaması gereken bir durum

ruh sağlığı, Samsun, Okul, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Dr. Ürer: 'Okul reddi çok gecikmeden tedavisinin yapılaması gereken bir durum' - Son Dakika


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