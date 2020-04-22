Dr. Yavuz Kalaycı'nın adı çalıştığı merkeze verildi - Son Dakika

İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla, görevi başındayken Covid-19'dan hayatını kaybeden Aile Hekimi arkadaşımız Dr. Yavuz Kalaycı'nın adı çalıştığı Aile Sağlığı Merkezimize verildi. Merhum Dr. Kalaycı, gönlümüzle birlikte ASM'de de yaşayacaktır. Allah rahmet eylesin" dedi. - İSTANBUL

Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Eyüpsultan Nişanca Aile Sağlığı Merkezi hekimlerinden Yavuz Kalaycı'nın adı çalıştığı merkeze verildi. Haberi, İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından duyurdu. Merkezin tabelaları ise Eyüpsultan Dr. Yavuz Kalaycı Aile Sağlığı Merkezi olarak değiştirildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Müge Anlı, evli bir adamdan hamile olduğu yönündeki iddialarını yalanladı

Mustafa Cengiz: Koronavirüsün bize zararı 105 milyon TL

Mehmet Özdilek: Maçları seyircisiz oynatmak cinayet gibi bir şey olur