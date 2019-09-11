Son Dakika Haberleri: Dr. Yönten: "Değerlere bağlı nesiller yetişmesi önemli"
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Dr. Yönten: "Değerlere bağlı nesiller yetişmesi önemli"

2 saat önce

Büyük Anadolu Hastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Yakup Yönten, hastane olarak özgüveni yüksek, milli ve manevi değerlerine bağlı nesiller yetiştirilmesi için seferber olduklarını söyledi.

Dr. Yönten:

Büyük Anadolu Hastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Yakup Yönten, hastane olarak özgüveni yüksek, milli ve manevi değerlerine bağlı nesiller yetiştirilmesi için seferber olduklarını söyledi.


Büyük Anadolu Hastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Yakup Yönten ve Genel Müdür Yardımcısı Fatih Esen, 2019-2020 eğitim- öğretim yılı başlaması nedeniyle Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen'i ziyaret etti. Yönten ziyarette, hastane olarak özgüveni yüksek, milli ve manevi değerlerine bağlı nesiller yetiştirilmesi için seferber olduklarını ifade etti.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Esen ise, Yönten ve Esen'e teşekkür etti. - SAMSUN

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 11:41 Kaynak: İHA
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