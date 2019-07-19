Dr. Yuhua: Türkiye, Kuşak ve Yol projesinin önemli bir ortağı
40 dakika önce
Çin'in Ankara Büyükelçiliği Ekonomi ve Ticaret Müsteşarı Dr. Yuhua, "Türkiye, Çin'in 'Kuşak ve Yol' projesinin önemli bir ortağıdır.
Çin'in Ankara
Büyükelçiliği Ekonomi
ve Ticaret Müsteşarı Dr. Yuhua, " Türkiye
, Çin'in 'Kuşak ve Yol' projesinin önemli bir ortağıdır. Türkiye tarafından önerilen 'Orta Koridor' projesi, Kuşak ve Yol girişimi ile büyük ölçüde bütünleşmiştir." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 05:37
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