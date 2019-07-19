Son Dakika Haberleri: Dr. Yuhua: Türkiye, Kuşak ve Yol projesinin önemli bir ortağı
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Dr. Yuhua: Türkiye, Kuşak ve Yol projesinin önemli bir ortağı

40 dakika önce

Çin'in Ankara Büyükelçiliği Ekonomi ve Ticaret Müsteşarı Dr. Yuhua, "Türkiye, Çin'in 'Kuşak ve Yol' projesinin önemli bir ortağıdır.

Dr. Yuhua: Türkiye, Kuşak ve Yol projesinin önemli bir ortağı, System.String[]
Çin'in Ankara Büyükelçiliği Ekonomi ve Ticaret Müsteşarı Dr. Yuhua, " Türkiye, Çin'in 'Kuşak ve Yol' projesinin önemli bir ortağıdır. Türkiye tarafından önerilen 'Orta Koridor' projesi, Kuşak ve Yol girişimi ile büyük ölçüde bütünleşmiştir." dedi.
Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Ekonomi, Ankara, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 05:37 
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