Son Dakika Haberleri: Dragged Across Concrete Filmi

Dragged Across Concrete Filmi

6 dakika önce

Dragged Across Concrete filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Dragged Across Concrete filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

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Başrollerinde Mel Gibson ve Vince Vaughn'un yer aldığı Dragged Across Concrete, bir zanlıya uyguladıkları şiddet dolu görüntülerin medyaya yansıması sonucu açığa alınan iki polis memuru Brett Ridgeman ve Anthony Lurasetti'nin hikayesini anlatıyor.

Brett ve Anthony açığa alındıktan sonra yolsuz kaldıklarında, suça bulaşacak ve adalet ile suç kavramları yer değiştirecektir.


Yönetmen: S. Craig Zahler
Senaryo: S. Craig Zahler
Oyuncular: Mel Gibson, Jennifer Carpenter, Vince Vaughn, Laurie Holden, Don Johnson, Michael Jai White, Thomas Kretschmann, Udo Kier, Andrew Dunbar, Tory Kittles, Liannet Borrego, Fred Melamed, Justine Warrington, Trezzo Mahoro, Myles Truitt, Giacomo Baessato, Adam Tsekhman, Jenn Griffin, Cardi Wong, Eric Bempong, Veronika London, Clare Filipow, Primo Allon, David Quinlan, Brett Alexander Davidson, Dalias Blake, Mekhi Fester, Matt Kennedy, Paul Rogic, Bzhaun Rhoden, Alexander Soto, Cameron Grierson, Andrea Pizarro, Tristan Jensen, Vivian Ng, Emilio Merritt
Filmin Türü: Aksiyon
Orijinal Adı: Dragged Across Concrete
Yapımcı Firma: Unified Pictures
Yapım Yılı: 2018
Yapım Ülkesi: Kanada
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 159 dk.
Dağıtıcı Firma: Bir Film
Vizyon Tarihi: 10.05.2019

Dragged Across Concrete Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.
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»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 10:54 Kaynak: InterSinema.com

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