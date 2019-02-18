Dragged Across Concrete Filmi

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Başrollerinde Mel Gibson ve Vince Vaughn'un yer aldığı Dragged Across Concrete, bir zanlıya uyguladıkları şiddet dolu görüntülerin medyaya yansıması sonucu açığa alınan iki polis memuru Brett Ridgeman ve Anthony Lurasetti'nin hikayesini anlatıyor.Brett ve Anthony açığa alındıktan sonra yolsuz kaldıklarında, suça bulaşacak ve adalet ile suç kavramları yer değiştirecektir.S. Craig ZahlerS. Craig ZahlerMel Gibson, Jennifer Carpenter, Vince Vaughn, Laurie Holden, Don Johnson, Michael Jai White, Thomas Kretschmann, Udo Kier, Andrew Dunbar, Tory Kittles, Liannet Borrego, Fred Melamed, Justine Warrington, Trezzo Mahoro, Myles Truitt, Giacomo Baessato, Adam Tsekhman, Jenn Griffin, Cardi Wong, Eric Bempong, Veronika London, Clare Filipow, Primo Allon, David Quinlan, Brett Alexander Davidson, Dalias Blake, Mekhi Fester, Matt Kennedy, Paul Rogic, Bzhaun Rhoden, Alexander Soto, Cameron Grierson, Andrea Pizarro, Tristan Jensen, Vivian Ng, Emilio MerrittAksiyonDragged Across ConcreteUnified Pictures2018Kanadaİngilizce159 dk.Bir Film10.05.2019