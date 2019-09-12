Son Dakika Haberleri: Draghi: Aşağı yönlü risklerin devam edecek
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Draghi: Aşağı yönlü risklerin devam edecek

30 dakika önce

Faiz kararlarını ve varlık alım programını yeniden başlayacağını açıklayan Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi, karar sonrası basın toplantısı düzenledi.

Draghi: Aşağı yönlü risklerin devam edecek, System.String[]

Faiz kararlarını ve varlık alım programını yeniden başlayacağını açıklayan Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi, karar sonrası basın toplantısı düzenledi. Draghi küresel ekonomiye dair yaptığı değerlendirmede aşağı yönlü risklerin devam edeceğini ifade etti.

Avrupa Merkez Bankası, Mario Draghi, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 04:20 
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