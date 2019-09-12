Draghi: Aşağı yönlü risklerin devam edecek
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Faiz kararlarını ve varlık alım programını yeniden başlayacağını açıklayan Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi, karar sonrası basın toplantısı düzenledi.
Faiz kararlarını ve varlık alım programını yeniden başlayacağını açıklayan Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi, karar sonrası basın toplantısı düzenledi. Draghi küresel ekonomiye dair yaptığı değerlendirmede aşağı yönlü risklerin devam edeceğini ifade etti.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 04:20
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