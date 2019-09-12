Draghi: Aşağı yönlü risklerin devam edecek

Faiz kararlarını ve varlık alım programını yeniden başlayacağını açıklayan Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi, karar sonrası basın toplantısı düzenledi. Draghi küresel ekonomiye dair yaptığı değerlendirmede aşağı yönlü risklerin devam edeceğini ifade etti.