Draghi: Büyümeyi azaltan iç faktörler etkisini yitiriyor
3 saat önce
Draghi, son verilerin büyümede yavaşlamayı teyit ettiğini, ancak büyümeyi azaltan yurt içi faktörlerin etkilerini yitirmeye başladığını söyledi.
Draghi
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 03:54
, son verilerin büyümede yavaşlamayı teyit ettiğini, ancak büyümeyi azaltan yurt içi faktörlerin etkilerini yitirmeye başladığını söyledi.
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