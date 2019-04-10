Son Dakika Haberleri: Draghi: Büyümeyi azaltan iç faktörler etkisini yitiriyor

Draghi: Büyümeyi azaltan iç faktörler etkisini yitiriyor

3 saat önce

Draghi, son verilerin büyümede yavaşlamayı teyit ettiğini, ancak büyümeyi azaltan yurt içi faktörlerin etkilerini yitirmeye başladığını söyledi.

Draghi: Büyümeyi azaltan iç faktörler etkisini yitiriyor, System.String[]
Draghi, son verilerin büyümede yavaşlamayı teyit ettiğini, ancak büyümeyi azaltan yurt içi faktörlerin etkilerini yitirmeye başladığını söyledi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 03:54 
Mario Draghi, Ekonomi
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