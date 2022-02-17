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Draghi'den Ukrayna krizinde "Her ihtimale karşı hazırlıklı olmalıyız" açıklaması - Son Dakika

Draghi'den Ukrayna krizinde "Her ihtimale karşı hazırlıklı olmalıyız" açıklaması

17.02.2022 17:29
Draghi'den Ukrayna krizinde "Her ihtimale karşı hazırlıklı olmalıyız" açıklaması

İtalya Başbakanı Mario Draghi, Ukrayna - Rusya krizinde şu ana kadar bölgede gerilimin düştüğüne dair herhangi bir gelişme kaydedilmediğini, bu nedenle her ihtimale karşı hazır olmaları gerektiğini söyledi.

İtalya Başbakanı Mario Draghi, Ukrayna - Rusya krizinde şu ana kadar bölgede gerilimin düştüğüne dair herhangi bir gelişme kaydedilmediğini, bu nedenle her ihtimale karşı hazır olmaları gerektiğini söyledi.

Draghi, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri liderlerinin Brüksel'de Rusya-Ukrayna krizine ilişkin yaptığı toplantının ardından basına değerlendirmelerde bulundu.

Rusya'nın Ukrayna sınırında askeri yığınak yapmasından sonra artan gerginlikte mevcut durumun birkaç gün öncesiyle aynı olduğunu belirten Draghi, "Bölgede şu an için gerilimin düşürmeye yönelik ciddi bir gelişme olmadı. Bu nedenle her ihtimale karşı hazırlıklı olmalıyız." dedi.

Draghi, Rusya'yı bu süreçte en çok etkileyen şeyin ise beklentilerin aksine NATO'nun daha birlik içinde olması olduğunu ifade ederek, "Güçlü caydırıcılık stratejimizi sabit tutmamız ve zayıflık göstermememiz gerekiyor." diye konuştu.

İtalya Başbakanı, Atlantik İttifakı'nın kuruluş ilkelerinden vazgeçmeyeceklerini, bununla birlikte diyaloğu mümkün olduğunca açık tutmak gerektiğini kaydetti.

Draghi, dün telefonda görüştüğü Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin, kendisine, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile konuşma imkanını ve İtalya'nın bu konuda yardım edip etmeyeceğini sorduğunu aktardı.

Buna benzer isteklerin AB Konseyindeki diğer isimlerden de geldiğini anlatan Draghi, "Kolay olmayacak ancak amaç, Zelenskiy ile Putin'i bir masaya oturtmak. Bütün ikili kanallar, NATO, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), Normandiya Formatı, azami kararlılıkla kullanılması gereken diyalog kanallarıdır." diye konuştu.

İtalyan basını, Başbakan Draghi'nin, Putin ile görüşmek üzere yakında Moskova'ya gideceğini de yazdı.

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Mario Draghi, Ukrayna, İtalya, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Draghi'den Ukrayna krizinde 'Her ihtimale karşı hazırlıklı olmalıyız' açıklaması - Son Dakika


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