Son Dakika Haberleri: Draghi: Ecb Risk Değerlendirmesi Konusunda Hemfikir

Draghi: Ecb Risk Değerlendirmesi Konusunda Hemfikir

2 saat önce

– Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi, ECB para politikası toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, ECB üyelerinin risk değerlendirmesinde küresel ekonomik yavaşlamaya neden olan faktörlerin değerlendirilmesinde hemfikir olduğunu söyledi.

Draghi: Ecb Risk Değerlendirmesi Konusunda Hemfikir, System.String[]
– Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi, ECB para politikası toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, ECB üyelerinin risk değerlendirmesinde küresel ekonomik yavaşlamaya neden olan faktörlerin değerlendirilmesinde hemfikir olduğunu söyledi.

Draghi, bazı Avrupa ülkelerinin Brexit nedenli belirsizliklerden diğer ülkere göre daha fazla etkilendiğini söyledi ve Çin'de görülen ekonomik yavaşlamanın, ABD'de finansal paket hazırlıklarının zayıflamasının ve Almanya'nın otomotiv endüstrisinde görülen düşüşün, ekonomik yavaşlamaya katkıda bulunduğunu belirtti.

Draghi, tüm risklerin yetkililerce ele aldığını ve yavaşlamaya neden olan faktörlerin sürmesi durumunda, büyüme hızındaki yavaşlamanın beklenenden daha uzun sürebileceğini söyledi ve kurul üyelerinin yeni bir durgunluk ihtimali olmadığı konusunda hemfikir olduklarını duyurdu - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 05:15 Kaynak: DHA

Avrupa Merkez Bankası, Avrupa, Mario Draghi, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bitkisel Hayattaki Kadın Doğum Yaptı, Tecavüz Zanlısı Erkek Hemşire Yakalandı Kahraman Çevik Kuvvet Polisinin Denize Düşen Genç Kızı Kurtardığı Anlar Kameralara Yansıdı

Dünya Bu Lezzetin Peşinde! Afyon Lokumu 4 Kıtadan 50 Ülkeye İhraç Ediliyor Türkiye'ye Para Yağdı! Yabancı Yatırımcı, Yaklaşık 5 Yılın En Güçlü Alımını Yaptı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.1.2019 19:17:33. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Draghi: Ecb Risk Değerlendirmesi Konusunda Hemfikir
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]