Draghi: Ecb Risk Değerlendirmesi Konusunda Hemfikir

– Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi, ECB para politikası toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, ECB üyelerinin risk değerlendirmesinde küresel ekonomik yavaşlamaya neden olan faktörlerin değerlendirilmesinde hemfikir olduğunu söyledi.

– Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi, ECB para politikası toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, ECB üyelerinin risk değerlendirmesinde küresel ekonomik yavaşlamaya neden olan faktörlerin değerlendirilmesinde hemfikir olduğunu söyledi.



Draghi, bazı Avrupa ülkelerinin Brexit nedenli belirsizliklerden diğer ülkere göre daha fazla etkilendiğini söyledi ve Çin'de görülen ekonomik yavaşlamanın, ABD'de finansal paket hazırlıklarının zayıflamasının ve Almanya'nın otomotiv endüstrisinde görülen düşüşün, ekonomik yavaşlamaya katkıda bulunduğunu belirtti.



Draghi, tüm risklerin yetkililerce ele aldığını ve yavaşlamaya neden olan faktörlerin sürmesi durumunda, büyüme hızındaki yavaşlamanın beklenenden daha uzun sürebileceğini söyledi ve kurul üyelerinin yeni bir durgunluk ihtimali olmadığı konusunda hemfikir olduklarını duyurdu - İstanbul

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