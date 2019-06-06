Son Dakika Haberleri: Draghi: Ekonomik şartlar normal olmaktan çok uzak
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Draghi: Ekonomik şartlar normal olmaktan çok uzak

1 saat önce

ECB Başkanı Draghi, "Artan korumacılık tehdidi ve diğer faktörler mevduat faiz oranlarında herhangi bir artışa imkan vermiyor.

Draghi: Ekonomik şartlar normal olmaktan çok uzak, System.String[]
ECB Başkanı Draghi, "Artan korumacılık tehdidi ve diğer faktörler mevduat faiz oranlarında herhangi bir artışa imkan vermiyor." açıklamasında bulundu.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 06:08 
Mario Draghi, Ekonomi
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