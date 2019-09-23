Son Dakika Haberleri: Draghi: Euro Bölgesi ekonomisi için ufukta toparlanma işareti yok
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Draghi: Euro Bölgesi ekonomisi için ufukta toparlanma işareti yok

31 dakika önce

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi, Euro Bölgesi ekonomisinin bir toparlanmaya dair herhangi bir ikna edici işaret göstermediğini ve imalat sektöründeki ısrarcı zayıflığın ekonominin diğer sektörlerini etkilemesi riskinin artmakta olduğunu söyledi.

Draghi: Euro Bölgesi ekonomisi için ufukta toparlanma işareti yok, System.String[]

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi, Euro Bölgesi ekonomisinin bir toparlanmaya dair herhangi bir ikna edici işaret göstermediğini ve imalat sektöründeki ısrarcı zayıflığın ekonominin diğer sektörlerini etkilemesi riskinin artmakta olduğunu söyledi.

Avrupa Merkez Bankası, Mario Draghi, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 04:55 
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