Draghi: Euro Bölgesi ekonomisi için ufukta toparlanma işareti yok

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi, Euro Bölgesi ekonomisinin bir toparlanmaya dair herhangi bir ikna edici işaret göstermediğini ve imalat sektöründeki ısrarcı zayıflığın ekonominin diğer sektörlerini etkilemesi riskinin artmakta olduğunu söyledi.