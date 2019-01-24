Draghi: Euro Bölgesi'nde resesyon olasılığı düşük
1 saat önce
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi, "Önemli parasal politika teşvikleri, iç fiyat baskılarına karşı destek sağlamak için gerekli. Yakın dönemli büyümenin zayıf olması bekleniyor.
Avrupa Merkez Bankası
Başkanı Mario Draghi
, "Önemli parasal politika teşvikleri, iç fiyat baskılarına karşı destek sağlamak için gerekli. Yakın dönemli büyümenin zayıf olması bekleniyor. Yönetim konseyimiz resesyon olasılığının düşük olduğu konusunda fikir birliği içerisinde." dedi.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 05:48
Türkiye'ye Para Yağdı! Yabancı Yatırımcı, Yaklaşık 5 Yılın En Güçlü Alımını Yaptı
Merkez Bankası Toplam Rezervleri Arttı
Konkordato Talebi Reddedilen Pamukkale, Resmen İflas Etti
Dünya Bu Lezzetin Peşinde! Afyon Lokumu 4 Kıtadan 50 Ülkeye İhraç Ediliyor