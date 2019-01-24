Son Dakika Haberleri: Draghi: Euro Bölgesi'nde resesyon olasılığı düşük

Draghi: Euro Bölgesi'nde resesyon olasılığı düşük

1 saat önce

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi, "Önemli parasal politika teşvikleri, iç fiyat baskılarına karşı destek sağlamak için gerekli. Yakın dönemli büyümenin zayıf olması bekleniyor.

Draghi: Euro Bölgesi'nde resesyon olasılığı düşük, System.String[]
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi, "Önemli parasal politika teşvikleri, iç fiyat baskılarına karşı destek sağlamak için gerekli. Yakın dönemli büyümenin zayıf olması bekleniyor. Yönetim konseyimiz resesyon olasılığının düşük olduğu konusunda fikir birliği içerisinde." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 05:48 

Avrupa Merkez Bankası, Mario Draghi, Ekonomi
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