Draghi ile Zelenskiy aralarındaki "yanlış anlaşılmayı" düzeltti - Son Dakika

İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi yaptığı ve iki lider arasında dünkü iletişimlerinde yaşanan yanlış anlaşılmanın düzeltildiği bildirildi.

İtalya Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Başbakan Draghi, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile Rusya'nın saldırısı karşısında kendisine ve Ukrayna halkına, İtalya'nın dayanışmasını ve yakınlığını belirten bir telefon görüşmesi yaptı. Başkan Zelenskiy, dünkü iletişimlerinde yaşanan yanlış anlaşılmanın tamamen açıklığa kavuşturulduğunu teyit etti ve Başbakan Draghi'ye desteği, iki halk arasındaki güçlü yakınlık ve dostluk için teşekkür etti." ifadeleri kullanıldı.

Draghi'nin Zelenskiy'e, İtalya'nın Avrupa Birliği'nin "SWIFT" de dahil Rusya'ya yönelik yaptırımlara ilişkin tutumunu desteklediğini aktardığı belirtilen açıklamada, "Başbakan Draghi, İtalya'nın, Ukrayna'ya kendisini savunması için yardım sağlayacağını söyledi. İki lider, öngörülebilir gelecekte yakın temasta kalma konusunda anlaştılar." ifadeleri yer aldı.

Draghi ile Zelenskiy arasındaki yanlış anlaşılma

Draghi, dün İtalyan parlamentosunun alt kanadı Temsilciler Meclisi'nde Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasına ilişkin yaptığı konuşma sırasında, "Bu sabah buraya gelmeden önce beni aradı ve 09.30'a bir telefon randevusu belirledik ama Başkan Zelenskiy artık uygun olmadığı için telefon görüşmesi yapmak mümkün olmadı." ifadelerini kullanmıştı.

Zelenskiy ise kendisine ulaşamadığını söyleyen Draghi'ye Twitter üzerinden, "Bir dahaki sefere savaş programımı, Mario Draghi ile konuşmak için ayarlayacağım." ifadeleriyle tepki göstermişti.