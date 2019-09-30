Son Dakika Haberleri: Draghi: macron'un mali birlik önerisini destekliyorum
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Draghi: macron'un mali birlik önerisini destekliyorum

35 dakika önce

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, euronun uzun vadeli pozisyonunu güçlendirme amacıyla, Euro Bölgesi üyeleri arasındaki mali transferler önersini desteklediğini söyledi.

Draghi: macron'un mali birlik önerisini destekliyorum, System.String[]

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, euronun uzun vadeli pozisyonunu güçlendirme amacıyla, Euro Bölgesi üyeleri arasındaki mali transferler önersini desteklediğini söyledi.

Hükümet harcamalarının, küresel para politikası gevşemesini dengelemek için eskiye göre daha fazla harcama yaptığını belirten Draghi, diğer küresel güçlerle mücadele edebilmek için Euro Bölgesi'nde uzun vadeli bir adanmışlığa ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Draghi, daha güçlü bir ekonomik ve para birliği için ortak bir bütçeye ihtiyaç olduğunu söyledi.

- İstanbul

Avrupa Merkez Bankası, Emmanuel Macron, Mario Draghi, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 12:01 Kaynak: DHA
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