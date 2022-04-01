Draghi ve Scholz, Rusya'ya yaptırımların sürmesi konusunda mutabık - Son Dakika
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Draghi ve Scholz, Rusya'ya yaptırımların sürmesi konusunda mutabık

01.04.2022 01:01
Draghi ve Scholz, Rusya'ya yaptırımların sürmesi konusunda mutabık

İtalya Başbakanı Mario Draghi ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un, Ukrayna'ya açtığı savaş dolayısıyla Rusya'ya uygulanan yaptırımların sürmesi konusunda mutabık oldukları bildirildi.

İtalya Başbakanı Mario Draghi ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un, Ukrayna'ya açtığı savaş dolayısıyla Rusya'ya uygulanan yaptırımların sürmesi konusunda mutabık oldukları bildirildi.

İtalya Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Draghi ve Scholz'ün bu akşam telefon görüşmesi yaptığı belirtildi.

Görüşmede, iki liderin Rusya'ya yönelik yaptırımları ve Rusya'dan gaz ithalatına yönelik son gelişmeleri ele aldıkları ifade edildi.

Açıklamada, "Draghi ve Scholz, Rusya'ya yönelik çok etkili olduğunu gösteren yaptırım sistemini sürdürmenin önemi konusunda mutabıklar. İki lider, Avrupa nezdinde birleşik bir yaklaşımı sürdürme konusunda uzlaştı." ifadeleri yer aldı.

Her iki lider de 30 Mart'ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ayrı ayrı telefon görüşmesi yapmıştı.

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Olaf Scholz, Ukrayna, İtalya, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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