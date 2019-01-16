Draghi: Yavaşlama tahminlerden uzun sürebilir
2 saat önce
ECB Başkanı Draghi, "Euro Bölgesi resesyonla karşı karşıya değil, ancak yavaşlama tahmin edilenden uzun sürebilir" dedi.
ECB Başkanı Draghi
, "Euro Bölgesi resesyonla karşı karşıya değil, ancak yavaşlama tahmin edilenden uzun sürebilir" dedi.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 09:35
Galatasaray, Marcao İçin Chaves'e 4 Milyon Euro Ödeyecek
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan 3600 Ek Gösterge Açıklaması
Apartman Bahçesinde Cesedi Bulunan Kadının, Kanser Olduğunu Öğrenince İntihar Ettiği Ortaya Çıktı
Tesettüre Giren Ünlü Türkücü Güler Işık: Kadın Sesi Günah Diye Şarkı Söylemeyi Bıraktım