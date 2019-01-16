Son Dakika Haberleri: Draghi: Yavaşlama tahminlerden uzun sürebilir

Draghi: Yavaşlama tahminlerden uzun sürebilir

2 saat önce

ECB Başkanı Draghi, "Euro Bölgesi resesyonla karşı karşıya değil, ancak yavaşlama tahmin edilenden uzun sürebilir" dedi.

Draghi: Yavaşlama tahminlerden uzun sürebilir, System.String[]
ECB Başkanı Draghi, "Euro Bölgesi resesyonla karşı karşıya değil, ancak yavaşlama tahmin edilenden uzun sürebilir" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 09:35 

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Galatasaray, Marcao İçin Chaves'e 4 Milyon Euro Ödeyecek Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan 3600 Ek Gösterge Açıklaması

Apartman Bahçesinde Cesedi Bulunan Kadının, Kanser Olduğunu Öğrenince İntihar Ettiği Ortaya Çıktı Tesettüre Giren Ünlü Türkücü Güler Işık: Kadın Sesi Günah Diye Şarkı Söylemeyi Bıraktım
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2019 11:43:11. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Draghi: Yavaşlama tahminlerden uzun sürebilir
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]