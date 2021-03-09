Dragon Ball Z: Kakarot'un hikaye DLC'si Trunks: The Warrior of Hope kullanıcılar için paylaşıldı - Son Dakika
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Dragon Ball Z: Kakarot'un hikaye DLC'si Trunks: The Warrior of Hope kullanıcılar için paylaşıldı

09.03.2021 17:09
Dragon Ball Z: Kakarot'un hikaye DLC'si Trunks: The Warrior of Hope kullanıcılar için paylaşıldı

Yayıncılığını Bandai Namco ve tasarlayıcılığını CyberConnect2, Dragon Ball Z: Kakarot'un hikaye indirilebilir içeriği Trunks: The Warrior of Hope'u oyunseverlere açıkladı. DLC yaz aylarının başında çıkışını gerçekleştirecek.

Oyunun yaz ayının başlarında çıkması planlanıyor ve bu çıkacak oyuna da Season Pass'e eklenecek ve oyuncular ile buluşturulacak.

TRUNKS: THE WARRIOR OF HOPE DLC'Sİ ÇIKACAK

Trunks: The Warrior of Hope indirilebilir içeriği Android Saga'sının gelecek zamanda Goku'nun kalp hastalığı sebebiyle ölmesi ve Piccolo, Vegeta, Yamcha, Tien ve Krillin'in Androids 17 ile 18 tarafından katledilmesinden 13 sene sonrasında geçmesi planlanılıyor. Sadece Gohan bu katliamdan kendisini kurtarır ve Vegeta'nın oğlu Trunks ile birlikte Android'leri alt etme görevi için hazırlanır.

Bandai Namco ve CyberConnect2 ve ek olarak Dragon Ball Z : Kakarot için 9 Mart'ta bedava olacak olan bir güncelleme yayınlayarak oyunseverlere sunmayı hedeflediklerini açıkladı. Dragon Ball: Card Warriors mini oyunu için yeni kartlar ekleneceği de bildirildi.

Oyunseverler Dragon Ball Z : Kakarot Playstation 4, Xbox One ve PC (Steam) üzerinden ulaşabilirler.

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