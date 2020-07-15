Dragonlar mı, Aslanlar mı? "Porto vs Sporting" rekabetinde iddaa'nın favorisi... - Son Dakika

Dragonlar mı, Aslanlar mı? "Porto vs Sporting" rekabetinde iddaa'nın favorisi...

Bu bir ilandırPORTOBenfica'nın arka arkaya kayıpları sonrası hatasız ilerleyerek zirveye kurulan Porto, 1 maçı eksik olmasına rağmen 5 puanlık farkla lider durumda bulunuyor.

Bu bir ilandır

ABD Başkanı Donald Trump'tan Çin'le iş birliği yapan bankalara yaptırım
Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can Canseven oldu
Muharrem İnce'nin ardından Erdal Aksünger de Haber Global canlı yayınını terk etti


PORTO


Benfica'nın arka arkaya kayıpları sonrası hatasız ilerleyerek zirveye kurulan Porto, 1 maçı eksik olmasına rağmen 5 puanlık farkla lider durumda bulunuyor.


Tondela deplasmanında sakatlanan Sergio Oliveira ve henüz iyileşmeyen Ivan Marcano, "Dragões vs Leões" (Dragonlar VS Aslanlar) rekabetinde forma giyemeyecek.


Son 4 maçın 3'ünü asist sığdıran Corona ile Mateus Uribe sarı kart cezalısı. Son 2 lig maçında sonradan girip goller atan 2000'li Fabio Vieira bu sefer ilk 11'de olacak.


SPORTING


Ruben Amorim ile çıkışa geçen Sporting, 35 yaşındaki teknik adamla çıktığı 8 maçta hiç yenilmedi ve 20 puan toplayarak ligin 3. sırasına kadar yükseldi.


- Luiz Phellype uzun süredir sakat. Luciano Vietto da pandemi arasından sonra 2 maça çıkıp sakatlandı. Zorlu maçta kadroda yer almayacaklar.


Stoper Marcos Acuna hem sakat, hem de cezalı. Sakat olmasa da oynayamayacaktı. Amorim'in 3'lü defans kurgusunda Sebastian Coates ve Cristian Borja'nın yanında son 6 maçta olduğu gibi, 2002'li Eduardo Quaresma forma giyecek.


Porto iç sahada oynadığı son 3 lig maçında gol yemedi!


%37'lik kesim şampiyonluk yolunda ilerleyen ev sahibine güveniyor...


Pepe'nin Beşiktaş günlerinden! Lewandowski'yi arıyor ve "Come to Beşiktaş" diyor... Hatırlayan?




Beşiktaş, Benfica, Porto, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 05:16 

Son Dakika Spor Dragonlar mı, Aslanlar mı? 'Porto vs Sporting' rekabetinde iddaa'nın favorisi... - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

00:59 ABD Başkanı Donald Trump'tan Çin'le iş birliği yapan bankalara yaptırım 00:34 Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can Canseven oldu 00:05 Muharrem İnce'nin ardından Erdal Aksünger de Haber Global canlı yayınını terk etti 22:53 Bakan Soylu sosyal medyadan paylaştı: Peygamber Efendimize hakaret eden pislik alındı 22:36 Azerbaycan, Ermenistan'a ait topçu birliğinin yönetim noktasını imha etti 22:29 Ayasofya'da ilk namazı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldıracak 21:37 Koronavirüsün kalp hastalığına yol açtığı ortaya çıktı 20:26 Eşi ve kayınvalidesini öldüren kişi sonunda yakalandı 16:58 Tartıştığı eşi tarafından sokak ortasında bıçaklanan kadın hastanede hayatını kaybetti 16:56 4 aracın karıştığı kazada, facianın kapısından dönüldü 15:26 Temizlik işçisi, yol kenarında poşetin içinde cansız beden parçaları buldu 14:41 Songül Karlı, 20 milyon TL dolandırıldığını söyleyerek eski eşine demediğini bırakmadı 14:18 Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim 14:03 Tartıştığı site sakini, kuryeyi sokak ortasında evire çevire dövdü 13:41 Dinamit patlatan defineciler patlayıcılarla birlikte şelaleden düştü
ABD Başkanı Donald Trump'tan Çin'le iş birliği yapan bankalara yaptırım
00:59
Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can Canseven oldu
00:34
Muharrem İnce'nin ardından Erdal Aksünger de Haber Global canlı yayınını terk etti
00:05
Bakan Soylu sosyal medyadan paylaştı: Peygamber Efendimize hakaret eden pislik alındı
22:53
Azerbaycan, Ermenistan'a ait topçu birliğinin yönetim noktasını imha etti
22:36
Ayasofya'da ilk namazı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldıracak
22:29
Koronavirüsün kalp hastalığına yol açtığı ortaya çıktı
21:37
Eşi ve kayınvalidesini öldüren kişi sonunda yakalandı
20:26
Tartıştığı eşi tarafından sokak ortasında bıçaklanan kadın hastanede hayatını kaybetti
16:58
4 aracın karıştığı kazada, facianın kapısından dönüldü
16:56
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2020 05:46:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Dragonlar mı, Aslanlar mı? "Porto vs Sporting" rekabetinde iddaa'nın favorisi... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]