DRAGOS MARİNA'DA TEKNE YANGINI - Son Dakika

DRAGOS MARİNA'DA TEKNE YANGINI
13 dakika önce
KARTAL Dragos Marina'da bulunan demirli bir teknede heniz bilinmeyen sebeple yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 07:43 Kaynak: DHA
KARTAL Dragos Marina
'da bulunan demirli bir teknede heniz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Teknedeki yangın, diğer teknelere de sıçradı. Maltepe
ve Kartal
'dan olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.
Görüntü Dökümü
-Yangından detaylar
- Çalışkan
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