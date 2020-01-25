DRAGOS MARİNA'DA TEKNE YANGINI - Son Dakika
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DRAGOS MARİNA'DA TEKNE YANGINI

13 dakika önce

KARTAL Dragos Marina'da bulunan demirli bir teknede heniz bilinmeyen sebeple yangın çıktı.

DRAGOS MARİNA'DA TEKNE YANGINI, System.String[]
KARTAL Dragos Marina'da bulunan demirli bir teknede heniz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Teknedeki yangın, diğer teknelere de sıçradı. Maltepe ve Kartal'dan olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

Görüntü Dökümü

-Yangından detaylar


- Çalışkan
Maltepe, Kartal, Marina, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 07:43 Kaynak: DHA
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