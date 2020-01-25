Dragos marina'da tekne yangını - Son Dakika

Dragos marina'da tekne yangını
6 saat önce
KARTAL Dragos Marina'da bulunan demirli bir teknede heniz bilinmeyen sebeple yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 07:48 Kaynak: DHA
KARTAL Dragos Marina'da bulunan demirli bir teknede heniz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Teknedeki yangın, diğer teknelere de sıçradı. Maltepe ve Kartal'dan olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.
Son Dakika Son Dakika: Elazığ'daki depremde hasar gören binada doğalgaz patlaması sonucu yangın çıktı Elazığ depreminden canlı yayın yapan muhabir, gözyaşlarına hakim olamadı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, deprem bölgesine gidiyor 3 bakan, Elazığ depremi için açıklama yapmaya hazırlanırken depreme yakalandı