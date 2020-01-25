Dragos marina'da tekne yangını - Son Dakika
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Dragos marina'da tekne yangını

6 saat önce

KARTAL Dragos Marina'da bulunan demirli bir teknede heniz bilinmeyen sebeple yangın çıktı.

KARTAL Dragos Marina'da bulunan demirli bir teknede heniz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Teknedeki yangın, diğer teknelere de sıçradı. Maltepe ve Kartal'dan olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

Dragos marina'da tekne yangını

Kartal, Marina, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 07:48 Kaynak: DHA
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