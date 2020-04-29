Drake'i taklit ediyorsun!

Oyuncu, son olarak sevgilisiyle çektiği İngilizce videoyu yayınladı. Akdoğan, takipçilerinin Kabir'i rap'çi Drake 'e benzetmesi üzerine sevgilisine "Drake'i taklit ettiğini düşünüyorum" diyerek takıldı.

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