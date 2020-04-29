Oyuncu, son olarak sevgilisiyle çektiği İngilizce videoyu yayınladı.
Oyuncu, son olarak sevgilisiyle çektiği İngilizce videoyu yayınladı. Akdoğan, takipçilerinin Kabir'i rap'çi Drake'e benzetmesi üzerine sevgilisine "Drake'i taklit ettiğini düşünüyorum" diyerek takıldı.
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29.04.2020 18:46:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Drake'i taklit ediyorsun! - Son Dakika