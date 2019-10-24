Drake Rihanna'yı görünce mutluluktan havalara uçtu!
1 saat önce
Rihanna, eski sevgilisinin şaşaalı doğum günü partisine katılınca Drake çok heyecanlandı.
Rihanna, eski sevgilisinin şaşaalı doğum günü partisine katılınca Drake çok heyecanlandı.
Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 08:46
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