Son Dakika Haberleri: Drake Rihanna'yı görünce mutluluktan havalara uçtu!
Son Dakika Magazin Drake Rihanna'yı görünce mutluluktan havalara uçtu!

Drake Rihanna'yı görünce mutluluktan havalara uçtu!

1 saat önce

Rihanna, eski sevgilisinin şaşaalı doğum günü partisine katılınca Drake çok heyecanlandı.

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Rihanna, eski sevgilisinin şaşaalı doğum günü partisine katılınca Drake çok heyecanlandı.

Drake Rihanna'yı görünce mutluluktan havalara uçtu!

Rihanna, Drake, Magazin

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 08:46 
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