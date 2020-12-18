'Drakula böceği'nin tehdit ettiği fındık ağaçları sökülüp, yakılıyor - Son Dakika

'Drakula böceği'nin tehdit ettiği fındık ağaçları sökülüp, yakılıyor

18.12.2020 13:56
'Drakula böceği'nin tehdit ettiği fındık ağaçları sökülüp, yakılıyor, System.String[]

TRABZON'da bahçelerde, fındık ağaçlarının dallarının kurumasına neden olan, 'Drakula' olarak bilinen 'Turunçgil Uzun Antenli Teke Böceği'nin yayıldığı 2 bin 400 dekar alandaki fındık bahçelerinde söküm başlatıldı.

TRABZON'da bahçelerde, fındık ağaçlarının dallarının kurumasına neden olan, 'Drakula' olarak bilinen 'Turunçgil Uzun Antenli Teke Böceği'nin yayıldığı 2 bin 400 dekar alandaki fındık bahçelerinde söküm başlatıldı. İlçede 7 mahalle karantinaya alınırken, köklerinden sökülen fındık ağaçları ise bahçelerde yakılıyor. Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, böceğin koronavirüsten daha hızlı yayıldığını belirterek, "Mücadele doğru şekilde yapılmazsa fındığın sonu gelebilir" dedi.

Maçka ilçesinde bazı fındık bahçeleri ve ağaçlarda bölgede nadir rastlanılan bir böcek türüyle karşılaşıldı. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı. İstanbul'dan Trabzon'a süs bitkileri içerisinde geldiği düşünülen ve fındık dallarını kuruttuğu saptanan böceğin tespiti için uzman ekiplerden yardım istendi. Yapılan çalışmalarla böceğin 'Drakula' lakaplı 'Turunçgil Uzun Antenli Böcek' olduğu tespit edildi. Böceğin İtalya'dan İstanbul'a, buradan da Maçka ilçesine geldiği ihtimali üzerinde duruluyor.

İlçede 7 mahalle karantinaya alınırken böceğin yayıldığı belirlenen 2 bin 400 dekar fındık bahçesinde ağaçların köklerinden sökülmesine başlandı. Sökülen fındık ağaçları ise bahçelerde yakılıyor.OYUKLAR AÇIP, DALLARI KURUTUYORBöcek son günlerde, Akçaabat ve Ortahisar ilçelerine yakın olan Mağmat boğazı mevkiinde bazı fındık bahçelerinin yanı sıra tarım arazilerinde görülmeye başlandı. Hızla yayılan ve biyolojik mücadelenin sürdüğü böcek, kök kısmına yakın noktalardan oyuklar açıp larvalarını bıraktığı fındık dallarının kısa sürede kurumasına yol açıyor.ÜRETİCİYE TAZMİNAT DESTEĞİ'Turunçgil Uzun Antenli Böcek ile mücadelede Cumhurbaşkanlığı, yayımladığı kararname ile fındık üreticilerine tazminat verme kararı aldı. 24 Ekim 2019 tarihli Resmi gazetede yayımlanan kararda, Maçka ilçesinde 4 mahallede fındık üreticilerine tazminat ödenecek. Kararnamede, "Karantina zararlısı olan ve ilçemiz fındık bahçelerinde zarar veren Turunçgil uzun antenli böceği ile bulaşık alanlarda mücadele için eradikasyon (fındık bahçelerinin sökümü) yapan üreticilerimize 4 yıl ürün kaybını karşılamak amacıyla oluşturulacak komisyonun belirleyeceği rekolte üzerinden kilogram başına 15 TL tazminat ödemesi yapılacaktır' denildi. Kararnamede ayrıca, bölgede fındık bahçelerinde zararlı böcekle mücadele kapsamında, söküm işlemi yapacak üreticilere, ödenek verileceği belirtildi.'SÖKÜM İŞLEMİNİ BİZ YAPIYORUZ'Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, drakula böceği ile mücadele işlemlerinin titizlikle yapılması gerektiğini belirterek, "Şu anda koronavirüs insanlık için ne ise drakula böceği de fındık için aynı şeyi ifade ediyor. Koronavirüsten daha hızlı yayılıyor drakula böceği tehlikesi. Bu anlamda cumhurbaşkanımızın öncülüğünde Tarım Bakanlığımız, Ziraat Odası ve Tarım Müdürlüğümüz olmak üzere çalışmalara başlandı. 7 mahalle karantina bölgesi ilan edildi. Bölgede bulunan bu salgını durdurabilmek için fındık bahçelerinde sökme ve yakma işlemlerini yapıyoruz. İlçemizde 2 bin 400 dekarlık bir alanda görüldü. Bunu bir an önce bu alanda tutup bertaraf etmek zorundayız. Aksi taktirde ilçemizden bölgeye hızlı bir şekilde yayılıp fındığı yok edecektir. Bu böcek ilk çıktığı zaman mücadele kapsamında yapılan işlemler için üretici söküm işlemini kendi imkanları ile yaptıktan sonra teşvikten faydalanabiliyordu. Bu kapsamda vatandaşın bunu doğru bir şekilde kendi kendine sökemediğini fark ederek devreye biz girdik. Şimdi vatandaştan hiçbir ücret talep etmeden söküm işlemini belediyemiz ve ilçe ziraat odası ile birlikte biz yapacağız" diye konuştu.'ÜRETİCİNİN ZARARI KARŞILANACAK'

Üreticinin maddi olarak hiçbir zarara uğramadığını kaydeden Maçka Ziraat Odası Başkanı Ogün Oğuz ise, "Şubat ayı sonuna kadar söküm işlemlerini tamamlayacak şekilde çalışmalara başladık. Bu zararlı böcek ilk çıktığı zaman 385 dönümde yer alıyordu ama şimdi 2 bin 400 dönüme kadar yayılmış durumda. Geçen yıl bakanlığın yapmış olduğu ıslah çalışmalarına vatandaş eşlik etmedi. Ama bu yıl işlemler tamamen bizim tarafımızdan yapılıyor. Bu şekilde ıslah çalışmasını tamamlayıp bu böcekten tamamen kurtulacağız" dedi.


'Drakula böceği'nin tehdit ettiği fındık ağaçları sökülüp, yakılıyor
'Drakula böceği'nin tehdit ettiği fındık ağaçları sökülüp, yakılıyor
'Drakula böceği'nin tehdit ettiği fındık ağaçları sökülüp, yakılıyor
'Drakula böceği'nin tehdit ettiği fındık ağaçları sökülüp, yakılıyor
'Drakula böceği'nin tehdit ettiği fındık ağaçları sökülüp, yakılıyor
'Drakula böceği'nin tehdit ettiği fındık ağaçları sökülüp, yakılıyor
'Drakula böceği'nin tehdit ettiği fındık ağaçları sökülüp, yakılıyor
'Drakula böceği'nin tehdit ettiği fındık ağaçları sökülüp, yakılıyor
'Drakula böceği'nin tehdit ettiği fındık ağaçları sökülüp, yakılıyor
'Drakula böceği'nin tehdit ettiği fındık ağaçları sökülüp, yakılıyor
'Drakula böceği'nin tehdit ettiği fındık ağaçları sökülüp, yakılıyor
'Drakula böceği'nin tehdit ettiği fındık ağaçları sökülüp, yakılıyor
'Drakula böceği'nin tehdit ettiği fındık ağaçları sökülüp, yakılıyor
'Drakula böceği'nin tehdit ettiği fındık ağaçları sökülüp, yakılıyor
'Drakula böceği'nin tehdit ettiği fındık ağaçları sökülüp, yakılıyor

Trabzon, Drakula, Fındık, Maçka, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Drakula böceği'nin tehdit ettiği fındık ağaçları sökülüp, yakılıyor - Son Dakika


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