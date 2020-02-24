Dram üstüne dram - Son Dakika

Edirne'nin Menekşesofular köyünde yaşayan üç çocuklu Dikme ailesi bir oda içerisinde yaşam mücadelesi veriyor. Yatacakları yatakları olmadığı için yerdeki kilimin üzerinde yatan 5 kişilik aile yiyecekleri yemeklerinin olmadığını söyledi. Felç hastası anneye çocukları bakarken, geçirdiği trafik kazası sonrası sakat kalan baba ise karton toplayarak evin geçimini sağlamaya çalışıyor.



Menekşesofular köyünde sığırtmaçlık yaparken felç geçirdiğini söyleyen 35 yaşındaki üç çocuk annesi Nihal Dikme, köyde komşuların verdiği birkaç parça eşyadan başka hiçbir şeylerinin olmadığını belirtti.



Yaşları 5, 11 ve 13 olan çocuklarının okulu bırakmak zorunda kaldığını ifade eden anne Dikme, çocuklarını okutabilmek istediğini söyledi.



Engelli maaşı olarak 500 lira aldığını belirten anne Dikme, geçirdiği trafik kazası sonrası kısmen sakat kalan eşinin kağıt ve hurda toplayarak evin geçimini sağlamaya çalıştığını anlattı.



Evinin içerisinde hiçbir eşyasının olmadığını söyleyen Dikme, ailece tek göz oda içerisinde yaşadıklarını belirterek, çocuklarıyla birlikte yerde kilimin üzerinde yattıklarını vurguladı.



Okula gitmek istediklerini söyleyen çocuklar ise, "Bize yardım ederlerse okula gitmek istiyoruz. Annemize yardım ettiğimiz için okula gidemiyoruz en büyük hayalimiz okumak" dediler. - EDİRNE