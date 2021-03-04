DreamHack Masters Bahar elemeleri duyuruldu! - Son Dakika
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DreamHack Masters Bahar elemeleri duyuruldu!

04.03.2021 09:29

DreamHack Masters Bahar elemeleri takvimi yayınlandı!

Açık ve kapalı elemeler, ana etkinliğe geçecek takımları belirlemek için 4-7 Mart tarihleri arasında Avrupa ve Kuzey Amerika'da eşzamanlı olarak oynanacak.

DREAMHACK MASTER ÖDÜL HAVUZU 250 BİN DOLARI BULACAK

Turnuva organizatörü, 29 Nisan - 9 Mayıs tarihleri arasında 16 takımın 250.000 $ 'lık ödül havuzu için yarışması planlanan DreamHack Masters Bahar elemelerinin tarihlerini açıkladı.

Elemeler, bölgesel olarak Avrupa ve Kuzey Amerika olarak bölünecek. Açık elemeler, 4-5 Mart tarihlerinde üç maçlık seri formatında oynanacak ve en iyiler kapalı elemelere katılmaya hak kazanacak. Kapalı elemelere Avrupa'dan 4, Kuzey Amerika'dan 2 ekip yükselecek. Kapalı Elemelerin maçları ise 6-7 mart tarihlerinde oynanacak.

Kaynak: Playerbros
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Kuzey Amerika, Mayıs, Nisan, Mart, Gamegar, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: DreamHack Masters Bahar elemeleri duyuruldu! - Son Dakika
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