Dreamscaper, 5 Ağustos'ta Tam Sürüm Olarak Çıkış Yapacak - Son Dakika

Dreamscaper, aksiyon, ve rouge-like unsurlarını birleştiren ilginç bir yapım. Oyunda, depresif Cassidy'nin rolünü üstleniyoruz. Görevimiz hayatta kalmak ve kahramanı korkunç bir kaderden kurtarmak. Oyun, tam sürüm olarak 5 Ağustos'ta PC ve Nintendo Switch için çıkış yapacak.

Dreamscaper'ın konusu, depresyondan muzdarip Cassidy adında bir kıza odaklanacak. Oyuncunun görevi ise kahramanı canlı tutmak ve olumsuz duyguların üstesinden gelmesine yardımcı olmak.

Oyun iki bölüme ayrılmış. İlk kısım, oyunun temelini öğrenmeye, karakterler ile ilişkiler kurmaya ve yeteneklerinin kilidini açmaya odaklandığımız sabah saatleri olacak. İkinci kısım ise geceleri gerçekleşecek ve kahramanın kabuslarıyla yüzleşmemiz gerekecek.

Dreamscaper gece bölümünde, kahramanın önceki günkü deneyimleriyle bağlantılı gerçeküstü rüyaları keşfedeceğiz. Sonraki her rüya, çeşitli ekipman, görev ve bulmacalarla dolu benzersiz bir haritada gerçekleşecek.

Cassidy, keşif sırasında karanlık düşüncelerini yansıtan çeşitli rakiplerle de karşılaşacak. Savaş gerçek zamanlı olarak gerçekleşecek. Kahraman, silahlara ek olarak, gerçeklik kontrolüne dayalı birçok büyülü yetenek de kullanacak.

Oyun sırasında, kahramanı savaşta onu destekleyecek müttefikler de kazanabilecek. Ancak dikkatli olmamız gerekecek çünkü oyundaki karakterlerin ölümleri kalıcı olacak.

Oyunun tam sürümüne yeni boss karakterleri, yeni haritalar, genişletilmiş bir hikaye, yeni silahlar, yeni düşmanlar, yeni etkinlik odası, yeni başarımlar ve yeni müzikler eklenecek.

Oyun, 5 Ağustos tarihinde tam sürüm olacak ve Nintendo Eshop platformlarında mevcut olacak.

Dreamscaper Çıkış Fragmanı: