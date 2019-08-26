Son Dakika Haberleri: Dreamy m-Learning Projesi ile kadınlar çalışma hayatına kazandırılıyor
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Dreamy m-Learning Projesi ile kadınlar çalışma hayatına kazandırılıyor

21 dakika önce

Dreamy m-Learning Projesi kapsamında düşük eğitimli ve gelirli kadınlar çalışma hayatına kazandırılıyor.

Dreamy m-Learning Projesi ile kadınlar çalışma hayatına kazandırılıyor, System.String[]

Dreamy m-Learning Projesi kapsamında düşük eğitimli ve gelirli kadınlar çalışma hayatına kazandırılıyor.


Çalışma hayatına dahil olamayan düşük eğitimli kadınların dijital finansal okuryazarlık, girişimcilik ve pazarlama becerilerini geliştirerek istihdama katılmasını hedefleyen Dreamy m-Learning Projesi devam ediyor. Erasmus+ Stratejik Ortaklıklar Yetişkin Eğitimi Programı kapsamında Polonya, Fransa, Yunanistan, Slovenya ve Türkiye'nin ortaklaşa yürüttüğü projede Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Afyonkarahisar İş Kadınları Derneği (AFİKAD), Afyonkarahisar Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü (AFASPİM) ve ORKON Uluslararası Mühendislik Eğitim Danışmanlık, Türkiye'yi temsil ediyor. 5 ülkenin işbirliği ile yürütülen projede tüm ortaklar, etkinlikler ve tanıtım toplantıları düzenliyor. Bu etkinliklerde projenin amacı, hedef kitlesi, proje kapsamında geliştirilen mobil uygulama hakkında bilgiler verilip, katılımcıların soruları yanıtlanıyor.


Proje kapsamında geliştirilen mobil uygulama, IOS ve Android akıllı cihazlar tarafından ücretsiz olarak indirilebiliyor. Uygulama ile proje ortağı ülkelerdeki e-girişimciler için mali kaynaklar, yasal süreçler, pazarlama süreçleri, sanal alışveriş ortamları gibi konular hakkında bilgi veriliyor. Geliştirilen mobil uygulama ile çalışma hayatına dahil olmayan düşük gelirli kadınların akıllı telefonlarını etkin kullanarak ürettikleri el sanatları ile dijital pazarlarda e-girişimci olmalarına katkı sağlanması bekleniyor. Proje ile ilgili detaylı bilgiye ise http://www.dreamy-m-learning.org/ internet adresinden erişilebiliyor. - ANKARA

Polonya, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 09:26 Kaynak: İHA
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