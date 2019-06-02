Drift atan 2 sürücüye 10 bin 20 TL ceza
39 dakika önce
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde polisin tüm uyarılarına ve artan ceza miktarlarına rağmen drift atan 2 sürücüye 5 bin 10'ar TL para cezası kesildi.
Kahramanmaraş
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 08:20 Kaynak: İHA
'ın Elbistan
ilçesinde polisin tüm uyarılarına ve artan ceza miktarlarına rağmen drift atan 2 sürücüye 5 bin 10'ar TL para cezası kesildi. Her 2 sürücünün de ehliyetine el konuldu.
Elbistan'da İlçe Emniyet Müdürlüğü
Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, rutine göre bayram nedeniyle artırdıkları uygulama ve denetimlerinde 2 sürücünün drfit attığını belirledi. Yunus Emre Mahallesi'nde drift atan 46 AAZ 211 plakalı otomobilin sürücüsü ile Kışla Caddesi
'nde drift atan 08 AD 427 plakalı aracın sürücüsü polis tarafından durduruldu. Sürücülere 5 bin 10 TL idari para cezası kesilerek, ehliyetlerine 60 gün süre ile el konuldu. - KAHRAMANMARAŞ
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