Son Dakika Haberleri: Drift atan 2 sürücüye 10 bin 20 TL ceza
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Drift atan 2 sürücüye 10 bin 20 TL ceza

39 dakika önce

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde polisin tüm uyarılarına ve artan ceza miktarlarına rağmen drift atan 2 sürücüye 5 bin 10'ar TL para cezası kesildi.

Drift atan 2 sürücüye 10 bin 20 TL ceza, System.String[]
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde polisin tüm uyarılarına ve artan ceza miktarlarına rağmen drift atan 2 sürücüye 5 bin 10'ar TL para cezası kesildi. Her 2 sürücünün de ehliyetine el konuldu.

Elbistan'da İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, rutine göre bayram nedeniyle artırdıkları uygulama ve denetimlerinde 2 sürücünün drfit attığını belirledi. Yunus Emre Mahallesi'nde drift atan 46 AAZ 211 plakalı otomobilin sürücüsü ile Kışla Caddesi'nde drift atan 08 AD 427 plakalı aracın sürücüsü polis tarafından durduruldu. Sürücülere 5 bin 10 TL idari para cezası kesilerek, ehliyetlerine 60 gün süre ile el konuldu. - KAHRAMANMARAŞ
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 08:20 Kaynak: İHA
Kahramanmaraş, Elbistan, 3. Sayfa
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