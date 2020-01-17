Drift atan alkollü ve ehliyetsiz sürücü, polisten kaçamadı - Son Dakika

ADANA'da drift atan otomobilin sürücüsü, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı. Birkaç kilometre süren kovalama sonucunda yakalanan otomobil sürücüsü Caner D.'nin (26), 1,63 promil alkollü olduğu, daha önce de 3 kez alkollü yakalandığı için ehliyetine el konulduğu saptandı. Gözaltına alınan sürücüye 11 bin 375 TL ceza yazılırken, otomobil ise trafikten men edildi.

Saat 22.45 sıralarında merkez Seyhan ilçesi İnönü Caddesi'nde devriye görevi yapan polis ekibi, drift atan 01 FF 448 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kaçmaya başladı. İnönü Caddesi'nden Atatürk Caddesi'ne çıkan otomobil, daha sonra Turhan Cemal Beriker Bulvarı'na dönüş yapıp, buradan da Seyhan Caddesi'ne geçti. Birkaç kilometre kaçabilen otomobil sürücüsü yolu kesen polislerce yakalandı. Otomobilde yapılan aramada herhangi bir suç unsuruna rastlamayan ekipler, ayakta güçlükle duran sürücüyü gözaltına aldı.

4'ÜNCÜ KEZ ALKOLLÜ YAKALANDI

İsminin Caner D. olduğu saptanan sürücünün daha önce de 3 kez alkollü şekilde direksiyon başında yakalandığı, yapılan alkol muayenesinde ise 1,63 promil alkollü olduğu tespit edildi. 2030 yılına kadar ehliyetine el konulduğu öğrenilen sürücünün 4'üncü kez alkollü şekilde yakalandığı için sürenin 2035 yılına uzadığı belirtildi. Öte yandan drift atma, alkollü araç kullanma, polisin dur ihtarına uymama ve ehliyetsiz araç kullanmak suçlarından sürücüye 11 bin 375 TL ceza kesilirken, otomobili ise 2 ay trafikten men edildi. Gözaltına alınan Caner D., işlemleri için 5 Ocak Polis Merkezi'ne götürüldü.