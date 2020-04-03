Drift atan ehliyetsiz genç, polisi görünce kontak anahtarını bile almadan aracı bırakıp kaçtı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Drift atan ehliyetsiz genç, polisi görünce kontak anahtarını bile almadan aracı bırakıp kaçtı - Son Dakika

Drift atan ehliyetsiz genç, polisi görünce kontak anahtarını bile almadan aracı bırakıp kaçtı

6 saat önce

Antalya'da drift atarken korona virüs kontrolü ve uyarıları yapan polisleri gören genç, aracı üzerinde kontak anahtarı ile bırakıp kaçtı.

Drift atan ehliyetsiz genç, polisi görünce kontak anahtarını bile almadan aracı bırakıp kaçtı, System.String[]

Antalya'da drift atarken korona virüs kontrolü ve uyarıları yapan polisleri gören genç, aracı üzerinde kontak anahtarı ile bırakıp kaçtı. Polis, plakasından bulduğu araç sahibi üzerinden aracı kullanan kişiye ulaştı. Aracı kullanan gence drift atmak ve ehliyetsiz araç kullanmaktan 8 bin 614 TL, araç sahibine ise ehliyetsiz kişiye aracını vermekten 2 bin 473 TL para cezası uygulandı. Olay yerine gelen araç sahibi basın mensuplarına, "Çekme seni bulup hesabını sorarım" dedi. Gençlerin polisi görünce aracı bırakıp kaçmaları ise güvenlik kameralarına yansıdı.


Olay, Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşandı. Zübeyde Hanım Caddesi Sanayi Doğu Garajı kavşağında drift atarak trafiği tehlikeye düşüren genç, kavşağa 10 metre mesafede uygulama yapan polisleri görünce aracı üzerinde anahtarıyla birlikte bırakıp olay yerinden kaçtı. Araç sürücüsünün kaçmasının ardından olay yerine gelen aracın sahibi, basın mensuplarına çekim yapmamaları için tehditler savurdu. Basın mensuplarının aracını çekmelerine izin vermediğini belirten Muhammet Y., "Çekim yapandan davacı olurum. Seni bulup bunun hesabını soracağım" şeklinde tehditler savurdu.


Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği görevlilerince araç plakasından ulaşılarak karakola davet edilen araç sürücüsü Deniz B.'ye drift atmak ve ehliyetsiz araç kullanmaktan 8 bin 614 TL, araç sahibi Muhammet Y.'ye ehliyetsiz kişiye aracını vermekten 2 bin 473 TL olmak üzere toplam 11 bin 87 TL para cezası uygulandı.


Drift olayına karışan 07 AHE 179 plakalı otomobil, trafik ekiplerince trafikten men edilerek yediemin otoparkına çekildi. Drift ve aracın bırakılıp kaçılma anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıdı. - ANTALYA

Antalya, Genç, Araç, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 11:38 Kaynak: İHA

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