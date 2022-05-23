Drift atan ehliyetsiz sürücüye 16 bin 473 TL para cezası - Son Dakika
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Drift atan ehliyetsiz sürücüye 16 bin 473 TL para cezası

23.05.2022 15:07

Drift atan ehliyetsiz sürücüye 16 bin 473 TL para cezası Ehliyetsiz ve başkasına ait araçla drift yaparken yakalandı, "Yaptım ama trafiği tehlikeye düşürmedim" dedi Antalya'nın Manavgat ilçesinde durdurulan aracı kullanan Zeynep U.

Drift atan ehliyetsiz sürücüye 16 bin 473 TL para cezası

Ehliyetsiz ve başkasına ait araçla drift yaparken yakalandı, "Yaptım ama trafiği tehlikeye düşürmedim" dedi

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde durdurulan aracı kullanan Zeynep U.'ya drift atmaktan 9 bin 125 TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan 3 bin 674 TL, araç sahibine de 3 bin 674 TL olmak üzere toplam 16 bin 473 TL para cezası uygulandı.

07 LDS 12 plakalı aracın Herdford caddesinde drift attığı ihbarı Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekiplerini harekete geçirdi. Araç, Hisar Caddesi üzerinde durdurulurken, aracı kullanan Zeynep U., drift attığını kabul edip bunu trafik için tehlike olmayan yerde yaptığını iddia etti. Ehliyeti olmadığı belirlenen ve trafik ekiplerine ceza yazmamaları için dil döken Zeynep U.'ya drift atmaktan 9 bin 125 TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan 3 bin 674 TL, araç sahibine de 3 bin 674 TL olmak üzere toplam 16 bin 473 TL para cezası uygulandı.

Aracı kullanan Zeynep Uyar ve araçta bulunan arkadaşları, görüntü çekmekte olan muhabire görüntü çekmemesi için uyarılarda bulundu. Muhabirin çekime devam etmesi üzerine bu kez hakkında şikayette bulunacaklarını belirten gençler, en sonunda yüzlerinin bari görünmemesi için dil döktü.

Drift atan ehliyetsiz sürücüye 16 bin 473 TL para cezası
Drift atan ehliyetsiz sürücüye 16 bin 473 TL para cezası
Drift atan ehliyetsiz sürücüye 16 bin 473 TL para cezası
Drift atan ehliyetsiz sürücüye 16 bin 473 TL para cezası
Drift atan ehliyetsiz sürücüye 16 bin 473 TL para cezası
Drift atan ehliyetsiz sürücüye 16 bin 473 TL para cezası

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Drift atan ehliyetsiz sürücüye 16 bin 473 TL para cezası - Son Dakika


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