Son Dakika Haberleri: Drift atan ehliyetsiz sürücüye 9 bin 281 lira para cezası
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Drift atan ehliyetsiz sürücüye 9 bin 281 lira para cezası

6 saat önce

Tokat'ta drift atan ehliyetsiz sürücüye 9 bin 281 lira ceza para cezası kesildi.

Drift atan ehliyetsiz sürücüye 9 bin 281 lira para cezası, System.String[]

Tokat'ta drift atan ehliyetsiz sürücüye 9 bin 281 lira ceza para cezası kesildi.


Edinilen bilgiye göre Karşıyaka Mahallesi'nde okullar bölgesinde görevli polis, drift yapan sürücüyü durdurarak işlem yapmak istedi. Otomobil sürücüsünün durmayarak uzaklaşması sonucu trafik ekipleri tarafından araç 600 Evler Mahallesi'ndeki bir sokakta durduruldu. Trafik ekipleri tarafından durdurulan otomobil sürücüsü O.C.'nin (19) ehliyetsiz olduğu tespit edildi. Sürücüye drift atmak, ehliyetsiz araç kullanmak ve 'dur' ihtarına uymamaktan toplam 9 bin 281 TL para cezası uygulandı. Araç sürücüsü adli işlem yapılmak üzere polis merkezine götürüldü. - TOKAT

Tokat, Polis, Araç, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 05:25 Kaynak: İHA
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