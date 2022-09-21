DRİFT ATAN HAFRİYAT KAMYONU ŞOFÖRÜNÜN EHLİYETİ OLMADIĞI ORTAYA ÇIKTI - Son Dakika
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DRİFT ATAN HAFRİYAT KAMYONU ŞOFÖRÜNÜN EHLİYETİ OLMADIĞI ORTAYA ÇIKTI

21.09.2022 10:32

BAŞAKŞEHİR'den Arnavutöy'e giderken Habipler Yolu üzerinde drift atan hafriyat kamyonu şoförü Ramazan O.'nun ehliyetinin olmadığı ortaya çıktı.

BAŞAKŞEHİR'den Arnavutöy'e giderken Habipler Yolu üzerinde drift atan hafriyat kamyonu şoförü Ramazan O.'nun ehliyetinin olmadığı ortaya çıktı. Ramazan O.'ya 6 ayrı maddeden toplam 6 bin 513 lira para cezası kesildi.

Başakşehir'den Arnavutköy'e giderken Habipler Yolu üzerinde drift yapan 34 AJ 6674 plakalı kamyon şoförü, diğer sürücüler tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine polis, çalışmalara başladı. Yapılan çalışmalar sonucunda şoförün Ramazan O. olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan Ramazan O.'nun ehliyetinin olmadığı ortaya çıktı. Sivil trafik polisleri Ramazan O.'ya ehliyetsiz araç kullanmaktan 3 bin 674, makas atmaktan bin 823, trafik güvenliğini bozmak ve düzene uymamaktan 196, sinyal vermemekten 427, öndeki aracı güvenli mesafeden izlememekten 196 ve saygısızca araç kullanmaktan da 196 olmak üzere, 6 ayrı maddeden toplam 6 bin 513 lira ceza kesildi. Ramazan O.'nun daha önce de 2 defa trafiği tehlikeye düşürmek suçundan kayıtları bulunduğu ortaya çıktı. Ramazan O. hakkında adli işlem başlatıldı.

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Kaynak: DHA

Başakşehir, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DRİFT ATAN HAFRİYAT KAMYONU ŞOFÖRÜNÜN EHLİYETİ OLMADIĞI ORTAYA ÇIKTI - Son Dakika

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