Drift Atan İki Araca 10 Bin 20 Lira Ceza

DÜZCE(İHA) – Düzce'de polis ekipleri seyir halinde yaptıkları denetimde drift atan iki araca 10 bin 10 lira ceza kesildi.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de polis ekipleri seyir halinde yaptıkları denetimde drift atan iki araca 10 bin 10 lira ceza kesildi.



Düzce'de Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ile Asayiş Şube Resmi ekiplerinin seyir halinde yapmış olduğu ortak denetimler esnasında Kültür Mahallesi Askerlik Şubesi civarında ring halinde bulunan 81 FP plaka sayılı hususi otomobili ile drif- spin attığı tespit edilen araç sürücüsü E. C. 5 bin 10 lira idari para cezası uyguladılar. Ayrıca eski sanayi sitesi stadyum sokak üzerinde yine ring halinde bulunan 67 NK plaka sayılı araç sürücüsünün spin attığı görüldü. Araç sürücüsü H.C.E'ye de 5 bin 10 lira cezai işlem uygulandı. Toplamda 10 bin 20 lira cezai işlem uygulanan her iki araç 60 gün süreyle trafikten men edildi. - DÜZCE

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