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Son dakika haberleri... Drift atan otomobil işyerine daldı ortalık savaş alanına döndü - Son Dakika

Son dakika haberleri... Drift atan otomobil işyerine daldı ortalık savaş alanına döndü

18.09.2021 09:58
Son dakika haberleri... Drift atan otomobil işyerine daldı ortalık savaş alanına döndü, System.String[]

Son dakika haberler... Drift atan otomobil işyerine daldı ortalık savaş alanına döndü İşyerindeki görevliler ve müşteriler neye uğradığını şaşırdı kaçacak yer aradı Antalya'da kavşaktan drift atarak dönen otomobil kontrolden çıkıp refüje çarptıktan sonra kaldırımı aşıp optik mağazasının vitrininden içeri girdi.

Drift atan otomobil işyerine daldı ortalık savaş alanına döndü

İşyerindeki görevliler ve müşteriler neye uğradığını şaşırdı kaçacak yer aradı

ANTALYA - Antalya'da kavşaktan drift atarak dönen otomobil kontrolden çıkıp refüje çarptıktan sonra kaldırımı aşıp optik mağazasının vitrininden içeri girdi.İşyerindeki görevliler ve müşteriler kaçacak yer ararken ortalık savaş alanına döndü. Otomobilin işyerine girmesi ve içerde yaşanan panik an be an güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.Aracın vitrine girmesi sırasında müşteri ile ilgilenen mağaza sahibinin eşi büyük şok yaşarken uzun süre sakinleştirilmeye çalışıldı.

Yürekleri ağızlara getiren olay Manavgat ilçesinde yaşandı. Atatürk Caddesinden gelip drift atarak İbrahim Sözen Caddesine dönmekte olan Halil Yaman'ın kullandığı 07 AGY 292 plakalı Tofaş Şahin marka otomobil, yolun solundaki refüje çarptıktan sonra sağ taraftaki kaldırımı aşarak optik mağazasının vitrininden içeri girdi.

Otomobilin vitrinin camlarını indirerek içeri girmesi sırasında mağazada bulunanlar büyük panik yaşadı. Mağazada bulunan işyeri sahibi, çalışanlar ve müşteriler şans eseri kazayı burunları bile kanamadan atlatırken, kaza sırasında müşteri ile ilgilenen işyeri sahibinin eşi kazanın şokunu uzun süre üzerinden atamadı.

Otomobilin cadde üzerinde kontrolden çıkması, optik mağazasına girmesi, ve içerde yaşanan panik çevredeki iş yerleri ve otomobilin girdiği mağazanın güvenlik kameralarına saniye saniyesine yansıdı.

Yaşananların kaza olamayacağını belirten işyeri sahibi Ömer Ünal "Bir anda aracın işyerine girdiğini gördük. Kazayı görenler otomobilin drift atarak geldiğini ve kaldırımı aşarak işyerimize girdiğini söylediler. Allahtan içeride bulunanlara bir şey olmadı" dedi.

Kazayı gören bir vatandaş, buna kaza değil cinayet denilebileceğini belirterek "Ne yazık ki yazılan cezalar bu işin önüne geçilmesine yetmiyor. Kızlara hava atmak için otomobile bindiklerinde her türlü soytarılığı yapıyorlar. Bunlara en ağır ceza verilmelidir" dedi.

8 bin 970 TL para cezası

Kazanın ardından otomobil çekici vasıtasıyla olay yerinden kaldırılırken, mağazada başta vitrin ve cam olmak üzere büyük çapta hasar meydana geldi. Trafik ekipleri kaza yapan otomobil sürücüsüne drift atmak suçundan 6.700, plakası sökülmüş halde otomobil kullanmak suçundan 2.270 TL olmak üzere toplam 8.970 TL para cezası uyguladı. Aracı da 60 günlüğüne trafikten men etti.

Son dakika haberleri... Drift atan otomobil işyerine daldı ortalık savaş alanına döndü
Son dakika haberleri... Drift atan otomobil işyerine daldı ortalık savaş alanına döndü
Son dakika haberleri... Drift atan otomobil işyerine daldı ortalık savaş alanına döndü
Son dakika haberleri... Drift atan otomobil işyerine daldı ortalık savaş alanına döndü
Son dakika haberleri... Drift atan otomobil işyerine daldı ortalık savaş alanına döndü
Son dakika haberleri... Drift atan otomobil işyerine daldı ortalık savaş alanına döndü
Son dakika haberleri... Drift atan otomobil işyerine daldı ortalık savaş alanına döndü
Son dakika haberleri... Drift atan otomobil işyerine daldı ortalık savaş alanına döndü
Son dakika haberleri... Drift atan otomobil işyerine daldı ortalık savaş alanına döndü
Son dakika haberleri... Drift atan otomobil işyerine daldı ortalık savaş alanına döndü
Son dakika haberleri... Drift atan otomobil işyerine daldı ortalık savaş alanına döndü
Son dakika haberleri... Drift atan otomobil işyerine daldı ortalık savaş alanına döndü
Son dakika haberleri... Drift atan otomobil işyerine daldı ortalık savaş alanına döndü
Son dakika haberleri... Drift atan otomobil işyerine daldı ortalık savaş alanına döndü
Son dakika haberleri... Drift atan otomobil işyerine daldı ortalık savaş alanına döndü
Son dakika haberleri... Drift atan otomobil işyerine daldı ortalık savaş alanına döndü
Son dakika haberleri... Drift atan otomobil işyerine daldı ortalık savaş alanına döndü
Son dakika haberleri... Drift atan otomobil işyerine daldı ortalık savaş alanına döndü
Son dakika haberleri... Drift atan otomobil işyerine daldı ortalık savaş alanına döndü
Son dakika haberleri... Drift atan otomobil işyerine daldı ortalık savaş alanına döndü
Son dakika haberleri... Drift atan otomobil işyerine daldı ortalık savaş alanına döndü
Son dakika haberleri... Drift atan otomobil işyerine daldı ortalık savaş alanına döndü

Otomobil, Antalya, Savaş, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Drift atan otomobil işyerine daldı ortalık savaş alanına döndü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Drift atan otomobil işyerine daldı ortalık savaş alanına döndü - Son Dakika
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