Drift atan otomobil sürücüsüne 9 bin 46 lira ceza - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Drift atan otomobil sürücüsüne 9 bin 46 lira ceza - Son Dakika

Drift atan otomobil sürücüsüne 9 bin 46 lira ceza

6 saat önce

Konya'da akaryakıt istasyonunda drift atan otomobil sürücüsü polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Drift atan otomobil sürücüsüne 9 bin 46 lira ceza, System.String[]

Konya'da akaryakıt istasyonunda drift atan otomobil sürücüsü polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Araç sürücüsüne 9 bin 46 lira para cezası kesilirken, araç trafikten men edildi.


Olay, dün öğle saatlerinde merkez Meram ilçesi Antalya Çevre Yolu Caddesi üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakasız bir otomobil istasyona gelerek yakıt pompalarının arasında drift attı. O sırada olay yerinden geçen polis ekiplerinin uyarısı üzerine araç sürücü akaryakıt istasyonu içerisinde durduruldu. Bu anlar ise istasyonunun güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Ekipler, aracı durdurarak sürücüyü araçtan indirirken, yaptıkları incelemede sürücü M.Ş'nin ehliyetsiz araç kullandığı belirlendi. Sürücü M.Ş'ye belgesiz araç kullanmak ve drift atmaktan 9 bin 046 lira idari para cezası kesilirken, araç trafikten men edildi. - KONYA

Konya, Araç, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 04:24 Kaynak: İHA
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