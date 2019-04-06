Drift Atan Otomobil Sürücüsüne Ceza

Edirne'de drift yapan sürücüye 5 bin 10 lira para cezası uygulandı.

Edirne'de drift yapan sürücüye 5 bin 10 lira para cezası uygulandı.



Edirne Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, Sanayi Sitesi'nde bir sürücünün, drift yaparak trafikteki diğer araçları tehlikeye düşürdüğü bilgisi üzerine bölgedeki kamera görüntülerini inceledi.



Görüntülerden plakayı belirleyen ekipler, sürücünün M.T olduğunu tespit etti.



Sürücü M.T'ye 5 bin 10 lira idari para cezası uygulayan polis, ehliyetine 2 ay süreyle el koydu, aracı da 2 ay trafikten men etti.

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