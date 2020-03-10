Drift atan sürücünün ehliyetine el konuldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Drift atan sürücünün ehliyetine el konuldu - Son Dakika

Drift atan sürücünün ehliyetine el konuldu

6 saat önce

ANTALYA'da trafiğe açık alanda drift atan ve tabancayla ateş eden S.A. (30), polis tarafından yakalandı.

Drift atan sürücünün ehliyetine el konuldu, System.String[]

ANTALYA'da trafiğe açık alanda drift atan ve tabancayla ateş eden S.A. (30), polis tarafından yakalandı. S.A'ya drift atmak suçundan 6 bin 141 lira para cezası uygulanırken, ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu.

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Kepez ilçesindeki Varyant Seyir Terası'nda meydana geldi. Babasına ait otomobille seyir terasına gelen S.A., burada bir süre alkol aldı. S.A., zemini ıslattıktan sonra direksiyona geçip, otomobiliyle drift attı. Bununla yetinmeyen S.A., tabancasını çekip havaya ateş etti. Bu anları bir polis memuru cep telefonuyla kaydedip, meslektaşlarına ihbar etti.

İhbarın ardından olay yerine Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Motorize Yunus ekipleri ve sivil trafik radar ekipleri sevk edildi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen ekipler, otomobil sürücüsü S.A.'yı gözaltına aldı. S.A'ya drift atmak suçundan 6 bin 141 lira para cezası uygulanırken, ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu. Şüpheli hakkında ayrıca 'Meskun mahalde silahla ateş etmek' suçundan işlem yapılacağı belirtildi.


Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 12:47 Kaynak: DHA
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