Drift atan sürücüye aracının değerinde ceza - Son Dakika
Son Dakika Güncel Drift atan sürücüye aracının değerinde ceza - Son Dakika

Drift atan sürücüye aracının değerinde ceza

6 saat önce

Antalya'da yaklaşık 15 bin lira değerindeki plakasız aracıyla akan trafikte ters yöne giren ve drift atan sürücüye 15 bin lira ceza uygulanırken, araç 60 gün trafikten men edildi.

Drift atan sürücüye aracının değerinde ceza, System.String[]

Antalya'da yaklaşık 15 bin lira değerindeki plakasız aracıyla akan trafikte ters yöne giren ve drift atan sürücüye 15 bin lira ceza uygulanırken, araç 60 gün trafikten men edildi.

Kepez ilçesi Akdeniz Sanayi Sitesi kenarında plakasız aracıyla drift yapıp trafiği tehlikeye düşüren ve polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, daha sonra 75. Yıl Caddesi'ne geçti. Polisin tüm uyarılarına rağmen sürücü akan trafikte drift yaparak ters yönde ilerledi. Ters şeritte kazaya davetiye çıkaran sürücü kovalamaca sonucu yakalandı.

Sürücünün drift anı ve ters şeritten ilerlemesi kameraya yansıdı. Sürücüye drift yapmak ve trafiği tehlikeye sokmak suçlarından 15 bin lira ceza kesildi, otomobili ise 60 gün trafikten men edildi. Aracın piyasa değerinin ise yaklaşık 15 bin lira olduğu belirtildi.

Öte yandan, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, drift atanlara yönelik yürüttüğü denetimde bu yıl 590 sürücüye 2 milyon 955 bin lira ceza uyguladı. Geçen yıl kent merkezinde 35 araca 175 bin 350 lira, il genelinde ise 65 araca 325 bin 650 lira ceza kesildiği bildirildi.

(İHA)

Antalya, Akdeniz, Kepez, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 05:25 Kaynak: İHA
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