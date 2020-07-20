Drift atarak polisten kaçan sürücüye 6 bin 561 TL para cezası - Son Dakika

Drift atarak polisten kaçan sürücüye 6 bin 561 TL para cezası

Hatay'ın İskenderun ilçesinde dönel kavşakta drift atan ve polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan aracın sürücüsüne 6 bin 561 TL para cezası kesildiAlınan bilgiye göre, Pac Meydanı dönel kavşakta drift atarak trafiği tehlikeye düşüren ve polisin "dur" ikazına uymayan 31 NC 500 plakalı BMW...

Hatay'ın İskenderun ilçesinde dönel kavşakta drift atan ve polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan aracın sürücüsüne 6 bin 561 TL para cezası kesildi

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Alınan bilgiye göre, Pac Meydanı dönel kavşakta drift atarak trafiği tehlikeye düşüren ve polisin "dur" ikazına uymayan 31 NC 500 plakalı BMW marka otomobil, polisin çalışması sonrası yakalandı.


Mobese kameralarından da drift attığı tespit edilen sürücü F.B.'ye, polisin ikazına uymamak, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten toplam 6 bin 561 TL para cezası kesildi. Sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu, aracı ise 60 gün süreyle trafikten men edilerek otoparka çekildi. - HATAY

İskenderun, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 11:28 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Drift atarak polisten kaçan sürücüye 6 bin 561 TL para cezası - Son Dakika
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