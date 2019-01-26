Drift Atarken Böyle Kaza Yaptı

Drift atarken böyle kaza yaptıMARDİN - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde drift yaparken maddi hasarlı kazaya sebep olan ve bir şahsı yaralayan otomobil sürücüsüne 5 bin 10 lira para cezası uygulandı.

Drift atarken böyle kaza yaptı



MARDİN - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde drift yaparken maddi hasarlı kazaya sebep olan ve bir şahsı yaralayan otomobil sürücüsüne 5 bin 10 lira para cezası uygulandı. Ayrıca şahsın sürücü belgesine 60 gün el konuldu.

Kaza geçtiğimiz Perşembe günü Tepebaşı Mahallesi ilçe otogarı alanında meydana geldi. B.A.D., isimli sürücü drift atmaya başlarken aniden önüne çıkan motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü A.B., yere fırladı. Motorda büyük hasar meydana geldi.

Kaza saniye saniye kameralara yansıdı.

Trafik büro ekipleri alandaki mobese kameralarını titizlikle inceledi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerde kazanın drift yapma sonucu meydana geldiği ortaya çıktı. Söz konusu araç 2 ay trafikten men edildi, araca drift atmaktan 5 bin 10 lira para cezası uygulandı. Sürücü B.A.D.'nin sürücü belgesine 60 gün süreyle el konuldu. Kaza anı ise saniye saniye mobese kameralarına yansıdı.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Devrilmek Üzere Olan Lüks Aracı Tutmak İsteyen İşçi, Aracın Altında Kalarak Can Verdi

Kalp Krizinden Ölen Çocuğu Son Yolculuğunda Köpeği Yalnız Bırakmadı

Brezilya'da Baraj Çöktü: En Az 50 Ölü, 300'den Fazla Kayıp Var

Eve Gizlice Girip İç Çamaşırı Koklayan ve Not Bırakan Sapık Yakalandı