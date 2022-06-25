Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Argıncık Camiikebir Mahallesi 149. Sokak üzerinde meydana gelen olayda, 38 AGF 800 plakalı aracı ile drift atan sürücü aracın hakimiyetini kaybedince sokak üzerinde park halinde bulunan 38 SU 453 plakalı araca çarptı. Kazanın ardından araçta bulunanlar arasında çıkan kavgaya, yakınları da katıldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Ekipler kalabalık grup arasında çıkan kavgayı güçlükle ayırdı. Kavgaya karışan 4 kişi ekipler tarafından gözaltına alındı. Kazaya karışan araçlarda yapılan incelemenin ardından çekici ile kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Kocasinan, Kayseri, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Drift atarken park halindeki araca çarpan sürücü ortalığı birbirine kattı - Son Dakika

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