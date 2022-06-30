Trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücüye 13 bin 198 lira ceza

İstanbul Büyükçekmece'de drift yapan ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde makas atarak araç kullanan sürücüye 13 bin 198 lira ceza kesildi, sürücü belgesine 60 gün el konuldu.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü sivil trafik ekipleri, sosyal medya paylaşımları kapsamında denetim yaptı.

Bu kapsamda, 23 Nisan'da Turgut Özal Bulvarı'nda 34 ERN 155 plakalı aracın sürücüsünün drift yaptığı ve farklı günlerde trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde makas atıp araç kullandığı tespit edildi.

Sürücü Eren P'ye drift yapmaktan 9 bin 125 lira, sürücü belgesini yanında bulundurmamaktan 427 lira, makas atmaktan 1823 lira, abartılı egzozdan 1823 lira olmak üzere 13 bin 198 lira ceza uygulandı, sürücü belgesi 60 gün süre ile geçici olarak geri alındı.

Söz konusu araç ise trafikten 60 gün men edildi.

Sürücü Eren P, trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan adli işlem yapılmak üzere Büyükçekmece Polis Merkez Amirliğine teslim edildi.