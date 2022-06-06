Drift atıp sosyal medyada paylaşan sürücüler yakalandı - Son Dakika
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Drift atıp sosyal medyada paylaşan sürücüler yakalandı

06.06.2022 10:38
Drift atıp sosyal medyada paylaşan sürücüler yakalandı

MALTEPE'de otomobilleriyle drift attıkları görüntüleri sosyal medyada paylaşılan Eray T. ve Okan D. gözaltına alındı.

MALTEPE'de otomobilleriyle drift attıkları görüntüleri sosyal medyada paylaşılan Eray T. ve Okan D. gözaltına alındı. İfadeleri alındıktan sonra serbest bırakılan sürücüler hakkında adli işlem başlatıldı. Para cezası kesilen sürücülerin ehliyetlerine el konuldu.

Polis, Maltepe'de drift atarken görüntüleri çekilerek, sosyal medyada paylaşılan 61 ET 875 ile 06 PRN 47 plakalı otomobillerin sürücülerini tespit etti. Trafiği tehlikeye atmak suçundan gözaltına alınan Eray T. ve Okan D., ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Her iki sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.

Sürücülerden Eray T. hakkında Karayolları Trafik Kanunu'nda yer alan 'drift yapmak' maddesinden 9 bin 125 TL, 'tescilli araca yönetmelikte öngörülen sayıda tescil plakası takmamak' suçundan 750 TL olmak üzere toplam 9 bin 875 TL para cezası uygulandı. Eray T.'nin ehliyetine 2 ay süresince el konulurken, aracı da trafikten menedildi.Okan D.'ye ise yine 'drift yapmak' suçundan 9 bin 125 TL, 'araç plakasını öngörülen yerin dışında, farklı bir yere takmak' suçundan ise 166 TL olmak üzere toplam 9 bin 291 TL para ceza verildi. Okan D.'nin ehliyetine de 2 ay süreyle el koydu.


Drift atıp sosyal medyada paylaşan sürücüler yakalandı
Drift atıp sosyal medyada paylaşan sürücüler yakalandı
Drift atıp sosyal medyada paylaşan sürücüler yakalandı
Drift atıp sosyal medyada paylaşan sürücüler yakalandı
Drift atıp sosyal medyada paylaşan sürücüler yakalandı
Drift atıp sosyal medyada paylaşan sürücüler yakalandı
YORUMLAR
500
Kadınların görüntülerini çekerek sosyal medyada paylaşıyordu, yakalandı Kadınların görüntülerini çekerek sosyal medyada paylaşıyordu, yakalandı
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Drift atıp sosyal medyada paylaşan sürücüler yakalandı - Son Dakika

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